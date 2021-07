Miklósa Erika a MOL-Új Európa Alapítvány elnöke, Demeter Szilárd is benne van a kuratóriumban

A két alapító, a kormány és a MOL-csoport Miklósa Erika operaénekest kérte fel a MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnökének, feladata az öttagú testület és az alapítvány irányítása lesz. A felügyelőbizottság vezetésével Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányt bízták meg, a vagyonellenőr pedig Kara Pál, a MOL-csoport vezető jogi tanácsadója lesz.

A MOL és a kormány áprilisban jelentette be, hogy MOL-Új Európa Alapítvány néven

új, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hoznak létre a sportélet, a kultúra, az egészségügy, a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem célzottabb és jelentősebb támogatása érdekében.

Az Alapítvány átveszi a MOL korábban végzett, hasonló társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinek egy részét, és széles körű, átfogó támogatási rendszert hoz létre. Állami oldalról pedig azért fontos mérföldkő a szervezet létrehozása, hiszen ezáltal a már meglévő és folyamatosan bővülő állami intézményrendszereken keresztül nyújtott támogatási lehetőségek tovább bővülhetnek ezeken a jövő generációi számára kulcsfontosságú területeken. A vagyonkezelői alapítványi forma a feladatok hatékony ellátását és a hosszú távú közös társadalmi célokat szolgálja.

Az Alapítvány a MOL-csoport stratégiájával összhangban célzottabb támogatást nyújt a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem területén, valamint a körkörös gazdaság előmozdítása érdekében.

Az alapítók aláírták az alapítvány alapító okiratát, amelyben kijelölték az alapítványt irányító kuratórium és az azt ellenőrző felügyelőbizottság tagjait. A kuratórium tagjai a következők:

Kuratórium elnöke:

Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekes

Kuratórium tagjai:

Molnár-Bánffy Kata, a Salt Communications tulajdonos-ügyvezetője, a Képmás Kiadó ügyvezetője

Bacsa György, MOL-csoport Stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

dr. Világi Oszkár, a MOL-csoport innovációs üzleti vezetője és Igazgatósági tagja

Felügyelőbizottság elnöke:

Kemény Dénes vízilabdázó, sportszakember, háromszoros olimpiai bajnok vízilabda szövetségi kapitány

Felügyelőbizottság tagjai:

dr. Janó Márk jogász, közigazgatási államtitkár, Miniszterelnökség

Szollár Domokos kommunikációs szakember, a MOL-csoport Elnöki Kabinetiroda vezetője

Vagyonellenőr:

dr. Kara Pál jogász, a MOL-csoport korábbi jogi igazgatója, jelenleg vezető jogi tanácsadó és adatvédelmi biztos

Mind a kuratóriumi, mind a felügyelőbizottsági tagok kiválasztásánál döntő szerepet játszott a jelöltek társadalmi szerepvállalása, valamint a gazdasági szervezetekben és menedzsmentben szerzett tapasztalatuk. Miklósa Erika és Kemény Dénes nemzetközi szinten is kiemelkedő kulturális és sportszaktekintélyek, akik tudásukkal biztosítják az alapítvány kuratóriumának megfelelő irányítását és a közérdekű célok megvalósulását. A MOL kiszélesíti a támogatási területeinek körét, lehetőséget biztosítva újabb társadalmi célok támogatására, különös tekintettel a fenntarthatóságra.

Az alapítók induló alapítói vagyonjuttatásként összesen 85 955 992 darab MOL-részvényt, valamint 600 millió forintot bocsátanak majd az Alapítvány rendelkezésére – fele-fele arányban.

Az Alapítvány közfeladatainak ellátására és közérdekű céljainak megvalósítására elsősorban az induló részvényjuttatás hozamát használja majd fel. A MOL-Új Európa Alapítvány bírósági bejegyzését követően várhatóan augusztus 1-től kezdi meg működését.

A Mol-csoport éves szinten több milliárd forintot költ sport, szociális, kulturális és környezetvédelmi célok támogatására – emlékeztettek. Csak Magyarországon mintegy 2,2 milliárd forintot adományozott, többek között a jelenleg is működő MOL Alapítványon keresztül; a gyermekegészségügy, a tehetségtámogatás és a pedagógusok támogatása mellett a helyi közösségeket is segíti, és az önkéntességet is népszerűsíti.