Orbán Viktor: Ma meglesz az öt és fél millió beoltott, búcsút inthetünk a szigornak

Szerdán nem volt halálos áldozata a koronavírusnak Magyarországon – kezdte Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjúját. A miniszterelnök elmondta, hogy a ma hajnali jelentésben az áll, hogy az elmúlt 24 órában nem volt halott, kórházban 76 embert kell ápolni, lélegeztetőgépen még 22 embert tartanak.

A beoltottak száma még ma el fogja érni az 5,5 milliót, a második oltást is megszerző magyarok száma szombaton pedig ötmillió felett lesz.

Orbán Viktor köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak a Semmelweis-nap alkalmából, a negyedik hullámról pedig azt mondta, a legnagyobb bajt azzal tehetik a politikusok, ha össze-vissza beszélnek járványügyi szakkérdésekben. Ma ő azt mondhatja, hogy a világ nagy részében a negyedik hullámot készpénznek veszik, szeptember-október környékére teszik, de aki be van oltva, jó eséllyel kimaradhat belőle.

A gyógyszergyárak visszajelzései szerint – folytatta a kormányfő – az oltások hatásosak, de a legjobb oltóanyag esetén is 100-ból 10 ember újrafertőződhet. Aki be van oltva, az nagy valószínűséggel ki tud maradni a betegségből, de ha az mégis elérné, könnyebben lábal majd ki belőle. Szerinte Magyarország teljes egészében felkészült a negyedik hullámra, a tanulság pedig az, hogy az oltás életet ment. Ha valaki nem oltat,

csalfa remény, hogy elbújhat a vírus elől

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzáfűzve, több millió ember van, aki még nem oltatott.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyelőre nem oltanak harmadszorra Magyarországon. A harmadik oltással azért óvatosak, mert nem tudni, hogy annak milyen hatása lenne. Ő azzal foglalkozik, hogy a gyógyszergyártók vállalják-e a felelősséget azért, ha beadják a harmadik oltást, és annak nem kívánt következményei lesznek.

Lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor lehet harmadik oltást adni, de ez még nem az

– jelentette ki. Most, hogy lehet választani a vakcinák közül, mindenkinek saját felelőssége, hogy beoltatja-e magát.

Ha elérjük az 5,5 milliós számot, akkor további korlátozásokat oldanak fel, a szociális intézmények és a kórházak kivételével nem lesz kötelező a maszkviselés – részletezte Orbán Viktor, mi következik az 5,5 millió beoltott után. Ha valaki úgy gondolja, hordhat maszkot, de nem lesz kötelező.

Megszűnik a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön is, és úgy általában – a kórházak és a szociális intézmények kivételével – mindenhol,

megtiltani a maszkhasználatot viszont nem lehet – mondta a kormányfő. Kitért arra is, hogy védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás száz főre, lakodalom esetén a kétszáz fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy nem lesz enyhítés a sportrendezvényeken, a zenés-táncos rendezvényeken, illetve a zárt térben tartott vagy 500 főt meghaladó, szabadtéren tartott egyéb rendezvényeken, ami azt jelenti, hogy marad a létszámkorlátozás, és ezeken az eseményeken továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt rajtuk.

Harc az építőiparral

Nem olyan gyorsan indul az újra az élet, mint ahogy azt az ember gondolta volna – folytatta mondanivalóját Orbán Viktor a gazdasági helyreállítás ügyével. Szerinte sokan mondják, hogy veszélyesebb korszakába lép a világ, megfontoltabbnak kell lenni, ezért van szükség arra, hogy időnként hozzanak kormányzati döntéseket is, mert ha csak magától hagyják a gazdaságot újraindulni, kevesebb lesz a pénz és a jövedelem is. Kellenek aktív, kezdeményező kormányzati döntések, amelyekből tegnap is meghoztak néhányat. Az építőanyagok áráról azt mondta, októbertől elrendeltek egy kiviteli korlátozást, részben azért szaladtak el az árak, mert megnőtt az országból kivitt mennyiség. Holnaptól még nem lehet bevezetni kiviteli korlátozást, először bejelentik az Európai Unióban, a folyamat pedig hosszú, négy hónapig tart, tehát októbertől tudnak korlátozást bevezetni, illetve állami elővásárlási jogot is próbálnak bevezetni.

Döntöttek a távmunkáról is – jelezte a kormányfő, és 17 városban munkahelyteremtésről kötöttek bérmegállapodásokat az állami tulajdonban levő cégekkel, és megállapodtak a szakszervezetekkel is. Extra profitadót vezetnek be a kavicsnál, sódernél, és más termékeknél is tervezik ezt, a bányakoncessziókat pedig visszavonják, ha egy év után kezdenek el dolgozni a bányákban.

A gyerek nem magánügy

Szokva vagyunk – mondta ezután Orbán Viktor a múlt heti EU-csúcsról és a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozásról, hozzáfűzve, „kétségkívül erős” estéje volt, de mindenkit megnyugtathat, hogy senkinek sem maradt adósa, pontosan megkapta mindenki, ami járt neki. A miniszterelnök úgy látja, holland kollégája, Mark Rutte meg van győződve arról, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, és meg akarja mondani, hogy a magyarok mit tegyenek. Erről Orbán Viktor azt mondta, vannak még ott néhányan, akik a gyarmattartó múltból hozták magukkal a rossz reflexet.

Szerinte van egy nagy vita arról, hogy a gyerekek szexuális nevelésének az ügye kire tartozik, Nyugat-Európában pedig úgy döntöttek, hogy NGO-k ilyen LMBTQ-népszerűsítő szervezetek érzékenyítő és felvilágosító kampányokat csinálhatnak óvodákban és iskolákban, és elvárják, hogy az állam támogassa ezt. Nálunk ez másképpen van, a gyerek az nem magánügy – jelentette ki Orbán Viktor. Az, hogy két 18 éven felüli együtt él, és mit csinál egymással, az ő dolguk, az ő jogaikat megvédik Magyarországon, a törvény sem róluk szól; a módosítás a fiatalabbakról szól, hogy a szülőnek tudnia kell, hogy milyen hatások érik a gyereket, és ő ezeknek ki akarja-e tenni őket.

Ha be akar menni egy szivárványos aktivista az iskolába, az államnak joga van igent vagy nemet mondani, a szülőnek meg ahhoz van joga, hogy köszönöm, kedves állam, de én ezt nem kérem. A szülőnek ezt a jogát mi elismerjük

– fűzte hozzá.

A miniszterelnök emlékeztetett, van olyan közép-európai ország, amelynek ez az alaptörvényében benne van. Szerinte az ellenfelek és a „Soros-hálózat” szervezői abban érdekeltek, hogy Magyarországot folyamatosan a lehető legnegatívabb színben próbálják feltüntetni. Nem tudni, hogy emögött mi áll, egy nagy vízen túli ország érdekei mögötte vannak-e, de folyamatos figyelmet érdemlő kérdés. Akárhogy is van – vélte Orbán Viktor –, mi jobban vagyunk megszervezve, mint ők, de itt a magyar emberek fogják eldönteni, hogy ebben az országban mi fog történni.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő interjút ad Nagy Katalin műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. július 2-án. Fotó: Fischer Zoltán / MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda)