Ennyi volt, köszönjünk el a kánikulától

A hét hátralévő részében nem tér vissza a kánikula, kellemes hőmérsékletű nyári időre van kilátás, 20 fok körüli friss hajnalokkal, ráadásként főként pénteken és szombaton az ország keleti, északkeleti felén záporokkal, zivatarokkal.

Egy hidegcsepp labilizálja ugyanis a légkört az ország keleti felén, a hajnali, reggeli órák óta gyakorlatilag folyamatosan képződnek az esőfelhők az Eger–Berettyóújfalu-vonal mentén. A lomha zivatarok helyenként kiadós felhőszakadást hagynak maguk után, Verpelétről például 50 millimétert meghaladó mennyiségű csapadékról számolt be az Időkép.





Az utóbbi időkben bőven volt alkalmunk megtanulni a szupercella szót, ez az, amikor egy zivatarfelhő több légköri tényező miatt forgó feláramlással kavar örvényt. Pénteken és szombaton ismét számíthatunk hasonlókra, az északnyugati szél is többfelé lesz erős, majd vasárnapra veszít erejéből a légmozgás, és hétfőre legfeljebb élénk lökések maradhatnak.

Ez a változékony időjárás kedvez a szivárványok kialakulásának is, számos ilyen felvételt küldtek be az Időkép olvasói. Mindenesetre aki a szabadban szeretné élvezni a szépséges légköri jelenségeket, nem árt, ha visz magával olyan alkalmatosságot, amely adott esetben a lezúduló jégeső ellen is megvédi.