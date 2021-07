Időjárás: Már kezdtünk megnyugodni, de nem volt értelme

Miközben úgy érezzük, hogy a hét eleji 40 fokok után most a hétvégén végre fellélegezhetünk, már leselkedik ránk a következő kánikula. Keddtől jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, a jövő hét közepére újra meghaladhatjuk a 35 fokos átlagot.

Fotó: idokep.hu

Kedden és szerdán az ország nagy részén szinte zavartalan napsütésben lesz részünk – ígéri az Időkép –, így 11 és 15 óra között ismét extrém erős fokozatot érhet el az UV-sugárzás. A nagy melegbe szerdán a Dunántúlon a megélénkülő délies szél hozhat némi felfrissülést. Csütörtökön egy hidegfront már megközelítheti a nyugati tájakat, itt északira, északnyugatira fordulhat és feltámadhat a szél, illetve késő délutánról, estétől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legfrissebb számítások szerint ez a hidegfront pénteken átvonul fölöttünk, megszűnik a nagy meleg.

A megérkező hidegfront hatására viszont addig újabb szupercellák alakultak ki, azzal is fenyegetve, hogy megint intenzív zivatarok és szélviharok jöhetnek. Márpedig emlékezzünk, hogy a legutóbbi ilyen is mennyi munkát adott a tűzoltóknak: a felhőszakadással és helyenként akár óránként 100 kilométeres sebességet is elérő széllökésekkel érkező vihar ágakat tört, fákat csavart ki, villanyvezetékeket szakított le Győrben, Szombathelyen és Pécsett is.





És testközelből megismerhettünk még egy fogalmat: a légzuhatagét, aminek eddig szinte még magyar neve sem volt, csak az angolból átvett downbursttel illették. Nos, ez a zivatarok egyik legveszélyesebb kísérőjelensége. A zivatarfelhőben történő nagyon erős leáramlásról van szó, ami a felszínt elérve rövid ideig tartó, de rendkívül heves szélviharral, gyakran orkán erejű széllökésekkel érkezik, emiatt komoly károkat tud okozni.