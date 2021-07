Hajdú-Biharban már az új sürgősségi ügyeleti rendszer működik

A tájékoztatás szerint az eddig csatlakozott tizennyolc telephely mindegyikén speciális járművel és felszereléssel, magasan képzett szakemberekkel indult az ügyeleti szolgálat, amelynek célja, hogy átvegye a háziorvosoktól a sürgősségi ügyeleti ellátást, ezzel gyorsítsa és javítsa a betegellátást.

A tervek szerint jövőre már az egész országban az OMSZ üzemelteti majd a sürgősségi ügyeletet.

Közölték azt is, az elkövetkező hetekben a szükséges adminisztrációs folyamatok lezárása után további telephelyek is csatlakoznak a rendszerhez. Az átállás időszakában az ügyeleti ellátás mindenhol folyamatos marad és az új rendszerben is a megye 21 pontján (köztük 10 járási központban) fog működni „kijáró” ügyelet.

Az ügyeleti hívásokat a mentésirányító központban fogadják és a kapott információk alapján indítják a betegekhez a legmegfelelőbb ellátást nyújtó egységet (ügyeleti autó, vagy mentőautó), így akár az azonnali életmentő segítséget – hívták fel a figyelmet.

A járási központokban orvosok, máshol orvosok mellett diplomás mentőtisztek és felsőfokú képzettségű ápolók látják el a betegeket. A mentőtisztek önálló döntési és beavatkozási jogkörrel felruházott, diplomás szakemberek, akik gyakorlatuk és kompetencia vizsgáik alapján orvosi beavatkozások elvégzésére is jogosultak – tették hozzá.

A közlemény szerint az új ügyeleti rendszerben megnő a helyben elvégezhető vizsgálatok és ellátások köre is, hiszen azon betegek, akik ügyeleti ellátás céljából mennek a járási ügyeleti központokba, ott megkaphatják a kórházi ellátást nem igénylő laborvizsgálatot, gyógyszeres, akár infúziós kezelést, betegmegfigyelést, amelynek eredményeként nem feltétlenül lesz szükség a beteg kórházi beutalására. Ezzel csökkenhet a kórházi kapacitás szükségtelen igénybevétele és a betegeknek sem kell nagyobb távolságot megtenniük - írták.