A születést követő fél évben nettóvá válik a bruttó az anyák javadalmazásában

A kormányzat július 1-től vezette be a CSED100-at, azaz felemelte a csecsemőgondozási díjat a korábbi fizetés 100 százalékára. A CSED-ből csak személyi jövedelemadót vonnak le, ami eleve előnyösebb helyzetbe hozza az anyákat, de az adókedvezményeknek köszönhetően a korábbi bruttó fizetés akár nettóvá is válhat – mutatott rá a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért.





A csecsemőgondozási díj, amelyet „leánykori nevén” terhességi gyermekágyi segélynek hívtak, ma már nem segélyszerű ellátás, hanem olyan segítség a gyermeket vállaló családoknak, ami kifejezetten előnyös anyagi helyzetbe hozza őket a szülést követően ahhoz képest, mint amikor még nem volt gyermekük.

A baba első fél éve alatt több pénzt kapnak, mint amikor még dolgoztak, hiszen a CSED-ből járulékokat nem, csak a személyi jövedelemadót vonják le.

Ennek köszönhetően egy nő, akinek például 300 ezer Ft volt a bruttó fizetése, amíg dolgozott abból 200 ezer forintot vitt haza, a szülést követően viszont már 255 ezer forint jár neki. Akik pedig még az adókedvezményeket is érvényesítik a CSED-ből, ennél is jobban járnak. A negyedik vagy többedik gyermeküket szülő nők eleve mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, az ő esetükben a bruttó és nettó CSED összege megegyezik. Jövő év január 1-től pedig ugyanez fog vonatkozni azokra a fiatal, 25 év alatti anyákra is, akik a szülést megelőzően már dolgoztak, hiszen ők is szja-mentességet fognak élvezni.

Ezen a két csoporton kívül azoknál is van esély a korábbi bruttó fizetés nettósítására a CSED, azaz a szülési szabadság hathónapos időszaka alatt, akik igénybe veszik a családi adókedvezményt. Ahhoz, hogy a maximális adókedvezményre jogosultak legyenek és így a bruttó CSED-ük összegét kapják meg nettó összegként,

egy gyermeknél elég, ha a CSED minimum havi bruttó összege 66 670 forint,

két gyereknél 266 670 forint felett kell csak a 15 százalékos szja-t megfizetni,

a harmadik gyermek után pedig 660 ezer forintig élvezhető az adómentesség.

A CSED-re jogosult anyák köre a magas női foglalkoztatásnak köszönhetően jelentősen nőtt az elmúlt években. Ma átlagosan havonta 30 ezren kapnak CSED-et, 2011-ben még csak 24 ezer körüli volt ez a szám. Július 1-től azok is az új, kedvezőbb feltételek mellett kapják a csecsemőgondozási díjat, akiknek már megszületett a gyermekük, de még a fél évig tartó szülési szabadságon vannak. Ez a 168 napos időszak egyébként már elkezdődhet a szülést megelőző negyedik héttől is.

A CSED igénylésével egyúttal a GYED igénylése is megvalósul, nem kell azt külön kérvényezni. A CSED alatt nem lehet dolgozni, de a gyermek fél éves korát követően a GYED folyósítása mellett már korlátlanul dolgozhatnak a szülők.