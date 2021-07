Jakab Péter, az ellenzéki akcióhős: így lett a történelemtanárból miniszterelnök-jelölt

Jakab Péter 1980. augusztus 16-án született Miskolcon. 1998-ban érettségizett a Diósgyőri Gimnáziumban, tanulmányait a Miskolci Egyetem történelem szakán folytatta, 2004-ben diplomázott.

Történelemtanárként kezdett dolgozni a Budai Középiskolában, de 2008-ban visszatért Miskolcra, az Eötvös József Szakközépiskola nevelőtanára lett. 2009-2010-ben történelmet tanított a miskolci Kalyi Jag Roma Nemzeti Szakközép- és Szakiskolában, ahonnan politikai szerepvállalása miatt bocsátották el.

A Kalyi Jagban töltött időszakot június elején az Instagramon úgy idézte fel a a nős, háromgyermekes családapa, hogy az a politikai pályára lépésében is meghatározó volt:

Tanítani nem sok esély volt. Embert faragni, igen. Élveztem minden percét. És magam is ott tanultam a legtöbbet. Ott tanultam meg, hogy nem lehet csupán szemlélni a közéletet, alakítani kell, hogy jobb legyen. Ott döntöttem el, hogy elindulok a politika útján. Hogy hová jutok, nem tudom. Azt viszont igen, hogy valóban az élet a legnagyobb tanítómester.

Sikerült beszélnünk a Budai Középiskola egyik korábbi diákjával, akinek Jakab Péter az osztályfőnöke volt. Hogy milyen tanár volt a későbbi politikus?

Nagyon laza, de azért megkövetelte a fegyelmet. Jól tanította a történelmet, szerettük, mert korrekt volt. Az osztálykirándulások alkalmával egyszer Miskolcra vitt minket, már akkor is kiütközött a lokálpatriótizmusa.

A történelemtanárból lett politikus 2010-ben már a Jobbik színeiben tevékenykedett, 2012-ben a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alelnökévé választották.

2014-ben polgármesterjelöltként indult a Jobbik színeiben Miskolcon, a szavazatok 20,53 százalékának megszerzése a harmadik helyre volt elég. 2016 szeptemberétől a párt országos szóvivője, a 2018-as országgyűlési választásokon 127 szavazattal maradt le az egyéni mandátumról, de így is parlamenti képviselő lett, a lista 15. helyéről jutott a Házba.

2019 elején már frakcióvezető-helyettes volt, majd miután Gyöngyösi Márton egyetlen jobbikosként az Európai Parlamentben folytatta munkáját, Jakab Péter lett a frakcióvezető.

A 2019-es EP-választáson a korábban húszszázalékos párt 6,34 százalék és egyetlen mandátum elérésére volt képes. A gyenge szereplés miatt a Jobbik elnöksége lemondott. Jakab Péter nyár végén közölte, hogy az őszi tisztújításon célba veszi az elnöki pozíciót. Azt kérte, hogy az új vezetés mandátuma a 2022-es választások után járjon le, ehhez nem sikerült elég támogatót szereznie, ezért visszalépett a jelöltségtől.

Később viszont elfogadták Jakab Péter feltételét, és 2020. január 25-én a Jobbik elnökévé választották. A már általa vezetett párt nemzeti, keresztény, konzervatív, jobbközép, szociálisan érzékeny néppártként határozta meg önmagát, az újdonsült vezető világossá tette, hogy lezárult a néppártosodási folyamat.

Pontosan egy évvel pártelnökké választása után bejelentették, hogy Jakab Péter lesz a Jobbik miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki előválasztáson.

A június végén tartott értelmiségi találkozón mondott beszédében már kormányfőjelöltként emlékezett vissza arra, hogy soha nem készült politikusnak.

Való igaz, hogy én nem Deutsch Tamásként vagy Orbán Viktorként az egyetemi padsorokból estem be a Parlamentbe, nem voltam tanácsadó, kormánytag, polgármester vagy államtitkár. Én világ életemben egy egyszerű vidéki tanárembernek készültem, és az is lettem. Aki pedig, ha az élethelyzet úgy hozta, képes volt kocsmárosként vagy biztonsági őrként is dolgozni, mert a munka nemesít.