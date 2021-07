30 éve rabolták el Farkas Helgát

Az esetről az ORFK nyugalmazott rendőr ezredese, Kovács Lajos nyilatkozott a Délmagyarországnak. A nyomozó maga is hosszú évekig dolgozott az ügyön.

A gimnazista lány a végzetes napon húgával és édesanyjával Orosházán járt. Két kocsival mentek, ő egyedül vezette a sajátját. Amikor Orosházáról Szegedre tértek vissza, olajat kellett cserélnie, és egyedül maradt.

Eközben hazatelefonált Szegedre, de végül nem ért haza.

Éjszaka a szülők telefonja megcsörrent, és egy suttogó férfi – torzított hangon – 500 ezer német márkányi váltságdíjat követelt tőlük. Ez rengeteg pénz volt: nagyjából 22 millió forintnak felelt meg, miközben ekkor még bruttó 7 ezer forint volt a minimálbér.

A zsaroló összesen 14 alkalommal hívta a családot, de június 30-án – miközben a váltságdíj átadásáról tárgyaltak – megszakadt vele a kapcsolat. Helga sportkocsiját később az algyői Tisza-hídnál találták meg a rendőrök.

Helga édesapja, Farkas Imre Orosházán ismert személy volt: több vendéglőt is működtetett, a fővárosban is voltak éttermei, emiatt szemelhették ki a lányt az emberrablók. Apja később újság- és tévéhirdetésekben is üzent a zsarolóknak, még a Danubius rádióban is közöltek tőle egy hangfelvételt, de a rablók nem jelentkeztek.

A rendőrök csak évekkel később azonosították az elkövetőket, Csapó Józsefet és Juhász Benedeket, akik közül az előbbi személyesen is ismerte Farkas Helgát. Kovács Lajosnak az ügy koronatanúja – Juhász Benedek özvegye – a férfi temetése után, 1995-ben mindent elmondott arról, amit Farkas Helga elrablásá­­ról tudott, így sikerült a nyomukra akadniuk.

A két férfi már 1991-ben a nyomozók látóterébe került, és lehet, hogy emiatt szakadtak meg a telefonhívások.

A nyomozók végül arra a következtetésre jutottak, hogy a szegedi diáklányt elrablói egy bérelt orosházi garázs szerelőaknájába zárhatták.

Néhány nap múlva Csapó leütötte, majd zsákot húzott a fejére, és egy zsineggel megfojtotta.

A holttestet Juhász segítségével Gádoros közelében egy erdőbe vitte, ahol gázolajjal leöntötték és elégették. Erre vonatkozóan azonban csak közvetett bizonyítékokat sikerült találni, így Csapó Józsefet sem emiatt ítélték el később.

A bíróságon Farkas Helga ügyében hosszas nyomozás után, 2000-ben jogerős ítélet született. Mivel a tett elkövetésének idején, 1991-ben a magyar büntetőjog még nem ismerte az emberrablás fogalmát, ezért az elkövetőt is csak más jogcímen lehetett felelősségre vonni.

Csapó Józsefet közvetett bizonyítékok alapján, több bűncselekmény elkövetése miatt– részben Farkas Helga „személyi szabadságának társtettességben való megsértéséért” –, jogerősen tíz év szabadságvesztésre ítélték 2000-ben a Legfelsőbb Bíróság. Azzal is megvádolták, hogy 1991-ben ő végzett Juhász Benedekkel, – mivel attól tartott, hogy társa vádalkut köt, és elárulja őt – de ezt még nem sikerült bizonyítani.

Csapó József az eljárás során mindent tagadott és 2006-ban jó magaviselete miatt szabadult a börtönből. A híresztelések szerint utóbb Angliában vagy Írországban kezdett új életet.

Az olasz maffia lehet a háttérben

2017-ben viszont egy újabb fejlemény történt az ügyben. Egy nyomozó, Palatinus Gábor bejelentette, hogy

RÁBUKKANTAK ARRA Az olasz FÉRFIRA, AKINEK A TENYÉRLENYOMATÁT HELGA SPORTKOCSIJÁNAK VISSZAPILLANTÓ TÜKRÉN RÖGZÍTETTÉK A HELYSZÍNELŐK.

Ennek fényében úgy fest, hogy Csapó József és Juhász Benedek csak közvetítők voltak és a túszejtést, valamint a gyilkosságot egy olasz bűnözőbanda hajthatta végre, amelyet egy Z-ként (ez a férfi vezetéknevének rövidítése) emlegetett férfi vezetett. Ezt a koncepciót erősíti az is, hogy Helga autójában egy olasz lírát is találtak, valamint hogy az a fehér BMW, ami a szemtanúk szerint a diáklány autóját követte, Triesztben tűnt el végleg a hatóságok szeme elől.

A feltételezések szerint Csapó még 1989-ben ismerkedett meg Z-vel Németországban. Erről Fésű Péter, egy müncheni autótolvaj-banda korábbi tagja vallott végül 2011-es halála előtt.

Farkas Helga holtteste viszont mindmáig nem került elő, meggyilkolásáért pedig senkit nem ítéltek el, hiszen Csapó József sem emiatt kapta a börtönbüntetését. Az pedig kérdéses, hogy ennyi év után megfelelő lezárást kaphat-e még az ügy.