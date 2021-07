Bőven akadt dolguk tavaly a betegjogi képviselőknek

Olvasónk azért ment a kórházba, hogy meggyógyítsák, végül azonban éppen a vizsgálaton kapott el egy olyan fertőzést, amely hónapokon át tartó szenvedést okozott. Többek között az ilyen és ehhez hasonló esetekben érdemes betegjogi képviselőhöz fordulni, amit tavaly minden eddiginél többen meg is tettek. A rekordszámú megkeresés a koronavírus-járvánnyal magyarázható.

Mint arról már beszámoltunk, az elmúlt hetekben számtalan levelet kaptunk olyan olvasóktól, akik átéltek már valamilyen megalázó helyzetet az állami egészségügyben. A történetek elsősorban a nőgyógyászatokról szóltak, de a koronavírus miatt is sokan kerültek nehéz helyzetbe tavaly. Mindezek ellenére sok páciens a mai napig nincs tisztában a jogaival, ezért egy korábbi cikkünkben összeszedtük, miként fordulhatunk betegjogi képviselőhöz.

Hazánkban a betegjogiképviselői-hálózatot az Emberi Erőforrások Minisztériumának önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

Kérdésünkre elmondták, hogy 2020-ban 20 081 megkeresés érkezett hozzájuk, ami a közfinanszírozott és magánegészségügyi szolgáltatásokból érkező megkereséséket is magába foglalja.

Az IJSZ éves beszámolójából az is kiderül, hogy ez a szám 21 százalékos növekedést jelentett a korábbi, 2019-es adatokhoz képest, amikor a megkeresések száma 16 597 volt. Az alábbi grafikon jól szemlélteti, hogy a korábbi években sem volt példa hasonlóra, így egyértelmű, hogy a koronavírus-járvány áll a háttérben.

A veszélyhelyzet bevezetése következményeként a vírus elleni hatékony küzdelem érdekében bizonyos betegjogok korlátozottan érvényesültek

– áll a beszámolóban. A látogatási tilalom miatt például több ezer családnak sérült a kapcsolattartási joga, így a betegjogi képviselőknek számos ezzel kapcsolatos panaszra kellett megoldást találniuk. Emellett 2020-ban folyamatosan változtak a betegutak, a páciensek más sorrendben, új eszközök bevonásával kaphatták meg a számukra megfelelő ellátást, ami szintén számos konfliktushoz vezetett.

„A betegjogi képviselő segítségével a betegek és az egészségügyi intézmények törekednek arra, hogy békés úton megoldódjanak a konfliktusok, továbbá az ellátás a betegjogi jogszabályoknak megfelelően történjen, és ne kerüljön sor peres út igénybevételére. A panaszolt ellátás érinthet akár orvosszakmai, etikai, finanszírozási, fogyasztóvédelmi kérdéseket is, így a jogérvényesítési utak, a jogalkalmazó szervek és a jogkövetkezmények a panasz tárgya mentén változnak. A beteg kártérítési vagy más, bírói úton érvényesíthető igénye esetén igényét az illetékes bíróságnál benyújtott keresettel érvényesítheti, amelyhez rászorultság esetén jogi segítséget kérhet. A peres eljárásban a betegjogi képviselő nem jogosult eljárni” – tájékoztatta lapunkat a betegjogi képviselői hálózat.

Kik éltek panasszal 2020-ban?

Az IJSZ beszámolójában arra is kitér, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a legtöbben most is csak utólag kértek segítséget jogaik érvényesítésében. A megkeresések az esetek 55 százalékában maguktól az érintettektől érkeztek, összesen 11 100 alkalommal.

„Szintén sok megkeresést kaptunk hozzátartozóktól (2868, 14 százalék), valamint olyan esetekben, amikor a beteg akadályoztatása esetén a hozzátartozó fordult betegjogi képviselőhöz (3510 eset, 18 százalék). Számottevő volt még az elhunyt beteg hozzátartozójának (656 eset, 3 százalék), egyéb természetes személynek (683 eset, 3 százalék), valamint törvényes képviselőinek (745 eset, 4 százalék) a betegjogi képviselőkhöz érkező megkeresése” – derül ki az éves beszámolóból.

Fontos tudni, hogy a betegjogi képviselő tevékenysége során:

segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében;

segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;

a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget;

illetve rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi szolgáltatónál.

Nem érdemes annyiban hagyni

Mint írtuk, az elmúlt időszakban rengeteg olvasó írt nekünk különböző negatív tapasztalatokról. Egy nő például alhasi fájdalmakkal ment be a lakóhelyéhez legközelebb eső ügyeletre. Miután tíz órán keresztül egyik osztályról a másikra irányították, végül a nőgyógyászaton kötött ki. Az igazi gondok azonban csak a vizsgálat után következtek.

Otthon órákat ültem a kádban, annyira koszosnak éreztem magam. Mint utólag kiderült, sikerült egy olyan erős és fájdalmas fertőzést elkapnom a nőgyógyászaton, amit egy magánorvos két hónapos tömény, nagyon drága gyógyszeres kezeléssel tudott kikezelni, majd hozzátette, hogy tegyem össze a két kezem, hogy ennyivel megúsztam a megyei kórházas vizsgálatot

– írta olvasónk.

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat lapunknak megerősítette, hogy a betegnek minden esetben joga van ahhoz, hogy megfelelő ellátást kapjon.

„Az említett, betegjoghoz kapcsolódó jogsérelem esetén a beteg közvetlenül is jogosult a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató vezetőjéhez fordulni, egyebekben írásos egyedi ügyben keletkezett panasza – meghatalmazást követően – a betegjogi képviselő által is továbbítható. Amennyiben a beteg a szolgáltatótól érkező válasszal nem elégedett, a jogszabályban előírt jogvesztő határidő figyelembevétele mellett jogosult írásos panaszával további jogérvényesítési lehetőségeket igénybe venni, így szakmai felügyeletet ellátó szervhez fordulni” – javasolta az IJSZ.

