Időjárás: jó messze kell utazni, hogy tudjuk, milyen a nyár

Valódi nyári hangulatért messzire, a déli országokba kell utaznunk, arrafelé a kevés felhő mellett 30 fok fölé, sőt Spanyol- és Görögország déli részein 36, 38 fok közelébe melegszik a levegő. A kontinens belsejében ezzel szemben az átlagosnál jóval hűvösebb idő uralkodik. Idehaza a következő másfél nap során melegszik kissé a levegő, de északkeleti tájainkra egy magassági hidegörvény van hatással, így egyelőre nem lesz túl nagy forróság – írja az Időkép.

Hétfőn az ország nagy részén nem kell csapadékra számítanunk, az északkeleti megyékben és a Dél-Dunántúlon viszont zápor, zivatar, éjszaka a határvidéken nagyobb eső is előfordulhat. Hajnaltól nyugaton is megnövekszik a felhőzet, az északnyugati szél nagy területen lesz élénk, a Komárom–Szeged-szélcsatornában erős is lehet.





Aki az égi áldás helyett inkább földi vízben merítkezne meg, annak jó hír, hogy az elmúlt napok hidegebb időjárása után a tavak hőmérséklete se csökkent le túlságosan: a Balaton 22, a Velencei-tó 24 fokos. Folyóink viszont jóval hűvösebbé váltak, a Duna a 20 fokot is alig karcolja. Budapest egyetlen szabadvízi strandja a Lágymányosi-öbölben nyílt meg a hétvégén.