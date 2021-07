Nyaral az eb: tanácsok kutya melegben

Tornóczky Anita, az Országos Állatvédőrség alapítványi elnöke az Indexnek elmondta, hogy nyáron a megfelelő mennyiségű ivóvíz mellett gondoskodnunk kell a kutyának hűvös búvóhelyről is. Fontos, hogy ne csak napsütötte helyen tudjon tartózkodni, mert a kertben és a lakásban is hőgutát kaphat.

A kutyák máshogy adják le a felesleges hőt, mint az ember, nem izzadnak, hanem a nyelvüket használják erre. A szőr miatt csak egy kis felületen, a hasán és a belső combján keresztül tudja hűteni magát, ezért is fekszenek hátranyújtott lábbal a hideg kőre. Segíthetünk, ha veszünk zselés hűtőpárnát, és arra fekszik rá a kutya.

Kertes háznál érdemes beszerezni valamilyen pancsolót, ez lehet az eredetileg homokozónak szánt forma, vagy gyerekfürdető medence is, csak ne felfújható legyen, mert a kutya körmei hamar kilyukaszthatják.

Több kutyás strand is üzemel a tónál, de tájékozódni kell az utazás előtt. Keszthelyen kutyáknak kétszáz, embereknek háromszáz forint a belépő.

Sziládi-Kovács Tibor, a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert üzemeltetője az Index kérdésére leszögezte, hogy

írott és íratlan szabályokat is be kell tartani. Kötelező előírás a kutyáknál az oltás és a chip, valamint ajánlott a féregtelenítés. Amit nem tudunk ellenőrizni, de fontos, az a jól szocializáltság. Minden kutyás közösségi térnél alapfeltétel, hogy az eb tudjon viselkedni, ami a gazdi felelőssége is.