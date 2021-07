A sztrádakoncesszió miatt az Európai Bizottsághoz fordult a Transparency International

A mai napon az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatóságához fordultunk, hogy vizsgálják meg a 35 évre tervezett autópálya-koncesszió uniós jognak való megfelelőségét. Jogi értékelésünk szerint a tervezett koncesszió több ponton is sértheti az uniós koncessziós irányelvet, valamint az uniós közbeszerzési irányelvet – írja közleményében Transparency International (TI).

Hozzáteszik: a jelenleg ismert információk szerint a tervezett koncesszió nem tekinthető a koncessziós irányelv értelmében koncessziónak, hiszen a tender leendő győztese tulajdonképpen semmilyen működési kockázatot nem vállal.

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy az építmény hasznosítását – azaz az útdíjak beszedését – továbbra is a kormány fogja végezni, illetve az egyetlen, a koncessziós jogosult által viselt kockázat, amelyet megemlített a kabinetfőnök, az árfolyamkockázat volt. Éppen ezért felmerül, hogy ez valójában egy leplezett közbeszerzés, amelyet úgy bonyolítanak le, hogy nem tartják be a közbeszerzési szabályokat, éppen ezért megsértik az uniós közbeszerzési irányelvet

– írja a szervezet.

A TI azt is sérelmezi, hogy a tenderrel rendkívül hosszú időre, 35 évre adnák koncesszióba a sztrádákat. Mint megírtuk, ezzel kapcsolatban Nemzeti Koncessziós Irodához (NKI) fordult a TI, mondván, hogy mutassák be azokat a számításokat, amelyek ezt indokolják. A hivatal azonban elutasította az adatigénylést, arra hivatkozva, hogy döntés-előkészítő anyagról van szó, emiatt szerintük tíz évig nem nyilvános. Az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatóságának küldött levelükben erre is felhívja a figyelmet a TI.

Mivel a magyar kormány egy jelentős piacot készül 35 évre lezárni, amely sérti az Unión belüli szabad versenyt, az Unió alapszabadságait, úgy mint a szolgáltatások szabad áramlását és a letelepedés szabadságát, valamint a belső piac egységét, ezért álláspontunk szerint a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy indokolt-e a 35 évre koncesszióba adni Magyarország gyorsforgalmi úthálózatát

– olvasható a közleményben.

Mint megírtuk, június közepén jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben a hirdetmény arról, hogy 1662 kilométer alaphálózat és 381 kilométer kiegészítő hálózat tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási tevékenységeire az állam nyílt uniós közbeszerzést ír ki. A pályázatokat július 10-ig várják, ezután kezdetét veszi tárgyalásos szakasz, majd a megállapodás. Magyarország 35 évre tervezi koncesszióba adni a fenntartást.

Karácsony Gergely főpolgármester július 1-jén közölte: a magyar autópályák 35 évre történő privatizálása miatt kötelezettségszegési eljárást kezdeményez a kormány ellen.

Nem hagyhatjuk, hogy suttyomban lopják el alólunk a gyorsforgalmi utakat, titokban szervezzenek ki ötezer milliárd forintnyi közvagyont magánzsebekbe

– fogalmazott a főpolgármester Facebook-oldalán.