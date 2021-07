Válasz a vakcinakérdésre, nagy bejelentés az MNB-től

Meddig védenek a vakcinák? Milyen hitelt jelentett be a Magyar Nemzeti Bank? Mennyi támogatást kap a budapesti egészségügy? Hogyan szerepelt a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében? Ezekről írtunk ma az Indexen.

A napokban az Év Menedzserévé választott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a rangos szakmai elismerés apropóján mesélte az Indexnek, hogyan lesz egy kifejezetten szerény körülmények közt élő egri család gyermekéből saját bankja élén Magyarország legbefolyásosabb üzletasszonya. Az Index cégvezetőket bemutató sorozatának következő része.

Hazánkban jelenleg féltucat koronavírus elleni vakcina érhető el, sok mindent tudunk róluk, de talán az egyik legfontosabb infót nem: mégis meddig adnak védettséget? Körképünkben összeszedtük, hogy mit mondanak erről maguk a gyógyszergyártók. Részletek itt !

! A fővárosi vezetés és a kormány között született egy megállapodás, amelynek köszönhetően idén még 10,2 milliárd forintos fejlesztési támogatást kap Budapest. Ez kifejezetten az egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseket fogja támogatni. Ez minden budapesti kerületet és a fővárost is érinti. Az egészségügyi támogatásokról szóló kormányhatározat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

a Magyar Közlönyben. Újabb részletszabályok jönnek a maszkviselési kötelezettségről azok után, hogy szombat óta az általános kötelezettséget eltörölte a kormány – jelentette be Novák Katalin a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs negyedik ülése után. Részletek itt !

! Augusztustól egy második, biometrikus azonosítóval: digitális ujjlenyomattal egészülnek ki az új német személyi igazolványok. Vajon ettől biztonságosabbak lesznek? Vagy az emberi szabadságot fenyegetik? Válaszok itt !

! Új zöld monetáris politikai eszköztár-stratégiát hirdetett a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ennek alapján a jegybank folyamatosan vizsgálja, hogy a monetáris politikai eszköztár egyes elemei hogyan segíthetik az árstabilitás elérése mellett a környezeti fenntarthatósági célok elérését – mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke sajtótájékoztatón kedden , Budapesten.

, Budapesten. Az Európa-bajnokság még tart, de a magyar bajnok Ferencváros kedden már a nemzetközi kupaporondon kezdte meg szereplését, és 3–0-ra legyőzte a koszovói bajnok Pristinát a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első mérkőzésén. A mérkőzés összefoglalója itt!

FEMINA. Arzénnal mérgezett tortát küldött a férjének: Marie Lafarge az első, akit toxikológiai vizsgálat alapján csuktak le. 1840-ben egy különös per rázta meg a francia közvéleményt. A vádlottat azzal gyanúsították, hogy arzénnal mérgezte meg a férjét, még toxikológiai vizsgálatot is végeztek a bizonyítás érdekében. Sokan így is hittek Marie Lafarge ártatlanságában. A történetről a Femina írt bővebben.

DÍVÁNY. Pedofilvita: Kit is fognak megbüntetni? És a gyereknek ki segít? A nem hivatalosan pedofiltörvénynek nevezett, nagy vihart kavart törvénymódosítás „járulékos” áldozatai azok a gyerekek, akiknek a védelmére hivatkozva a törvényt jóváhagyták. A törvénynek mind az elnevezése, mind az utolsó percben beleszuszakolt, homoszexualitással kapcsolatos, jogilag is kérdéses utalásai amellett, hogy félrevezetőek, ténylegesen elvonják a figyelmet arról, hogy a gyerekek nagyon is védelemre szorulnak, hogy az ilyen szexuális bűncselekményekben lefolytatott eljárások minőségén bőven van mit javítani, és hogy a megelőzés lehetőségei mennyire kihasználatlanok Magyarországon. A Dívány cikkében erről olvashatunk.

TOTALCAR. Nem tudjuk, hogy akad-e még autógyártó, amelynél elérhető gyári kiegészítő a CD lejátszós hifi, de a többség már legalább öt éve lemondott róla. A General Motors egy kicsit lassabban reagált: a Chevrolet Express és a GMC Savana típusok – két, lényegében ugyanolyan, régi vágású kisbusz – csak a következő modellévvel, azaz az idén ősszel veszítik el a gyári CD lejátszót. Részletek a Totalcar írásában.

