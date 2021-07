Megszólalt a 8-as főút ámokfutója: ezért ment szembe a forgalommal

Komoly indulatokat ébresztett az elmúlt héten az a felvétel, amit az egyik közlekedési portál osztott meg egy Audiról, ami június 27-én több életveszélyes manővert is végzett a 8-as főút városlődi szakaszán. Az autó sofőrje előbb megpróbált a záróvonalon a szembejövő sávban előzni egy motorost, a sebességhatárt jócskán túllépve, majd, hogy az ütközést elkerülje, a vele szabályosan szembejövőkkel a leállósávba húzódott le. A jármű vezetőjét nem kímélték a kommentelők, valóságos népharag zúdult rá. Sokan életfogytiglani börtönt, de egyesek még ennél is súlyosabb büntetést javasolnak a férfinak.

Az Index a felvétel közzététele után beszámolt arról is, hogy az audist utolérte a törvény keze, mert a Veszprémi Járásbíróság az eset után négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte a férfit, akit közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak. Az ügyészség K. Gergő letartóztatását indítványozta, de bíróság a már említett bűnügyi felügyelet mellett döntött, így a férfi lakhelyét november 1-ig csak engedéllyel hagyhatja el. Az események után a hírhedté vált sofőr megkereste az Indexet, hogy elmondja, ő hogyan élte meg a történteket.

– kezdte az audis, aki bevallása szerint tizenhat éve rendelkezik jogosítvánnyal, illetve büntetlen előéletű, és eddig csak kisebb szabálysértései voltak.

– mondta K. Gergő, aki arról is beszélt, hogy rendelkezik PÁV I-es vizsgával, ami megkülönböztetett jelzést használó járművek vezetéséhez szükséges, ám tudja, hogy ez nem mentesíti attól, amit elkövetett.

Ismétlem, tudom, hogy ez nem mentség, de azon a hétvégén történt velem egy egészségügyi vészhelyzet, ami vezetés közben ért. Egész egyszerűen pánikba estem és szerettem volna minél előbb eljutni az ajkai kórházba. Egy ideje visszatérő egészségügyi problémáim vannak, ezekre gyógyszert is szedek, ám ez nem zárja ki, hogy autót vezessek, ezt papírokkal igazolni is tudom, ahogy ezt a rendőrségen is megtettem