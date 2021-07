Már az előző városvezetés idején meg kellett volna valósulnia a Blaha Lujza tér rekonstrukciójának, ám a építési terület átadására csak a mai napon került sor - mondta Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke a BKK által szervezett háttérbeszélgetésen.

Az érdemi munkavégzés július 12-én, hétfőn kezdődik, ekkortól komolyabb forgalomkorlátozásokra is számítani kell.

A Rákóczi út és a nagykörút csomópontjában irányonként csak egy-egy sáv áll majd a gépjárművek rendelkezésére, kerülni a Wesselényi és a Dohány utcán lehet. Itt értelemszerűen megnövekszik majd a forgalom, mivel felfüggesztik eddig a forgalomcsillapítási intézkedéseket. A 4-es, 6-os villamos zavartalanul közlekedik, a 99-es és a 217-es buszok ugyan terelt útvonalon, de szintén közlekednek. A 7-es buszcsalád megállóit 15 méterrel arrébb helyezik és csak 2 busz tud majd megállni a megállóban.

Az aluljárók megközelíthetőek lesznek a felújítás alatt is. Ugyancsak a Rákóczi út és a nagykörút csomópontjában megteremtik és akadálymentesítik a gyalogosok számára a felszíni átkelést. Az aluljáró szigetelése felülről történik, és a téren mintegy 70 fát is elültetnek, ezeket vízáteresztő burkolattal veszik körbe. Az ültetések során az egyedüli akadályt a földben lévő közművek jelentik, ezeket ki kell kerülni. A Népszínház utca, Somogyi Béla utca tengelyének kereszteződésében új szökőkúttal találkozhatnak majd az arra járók, de a jól ismert gomba szökőkút is megmarad. Civilek részéről korábban számos kritika érte a fővárosi nyilvános mellékhelyiségek hálózatát. Most a Rókus Kórház közelében 24 órás nyitva tartással akadálymentes nyilvános wc-t építenek.

Az egykori Corvin áruház előtti közlekedőt szerviz útként szabadon hagyják áthaladásra, ide nem ültetnek fákat. E helyszín

külön érdekessége lesz, hogy felújítják az egykori Nemzeti Színház emlékművét, és áthelyezik a tér súlyponti részére.

A felrobbantott épület egykori alaprajzát a járófelületre gravírozzák, a kiválasztott piros utcabútorok is a régi színházi nézőtér székeit idézik majd.

A fejlesztés összesen 540 napot vesz majd igénybe, befejezése 2022 negyedik negyedévére várható.