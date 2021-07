Videó: vígan csókolóztak az M1-es belső sávjában a baleset után

Egy román rendszámú személyautó futott rá egy kisteherautóra múlt hét szombat az M1-es autópálya komáromi szakaszán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, azonban ahelyett, hogy a koccanás után a személyautó szabályosan lehúzódott volna a leállósávra, inkább ott maradt a belső sávban, annak ellenére is, hogy teljesen működőképes maradt a jármű – írja közleményében a Magyar Közút.

Az autóban hárman utaztak, és az ütközés után lazán dohányoztak, beszélgettek, egy pár még vígan csókolózott is, nézegették a sérült járművet és mászkáltak a belső sávban. Mindezt annak ellenére tették, hogy az M1-es az egyik legforgalmasabb autópálya, ahol még éjszaka is jelentős a tranzitforgalom. Bár az utasokon nem volt láthatósági mellény és nem is a szalagkorláton túl várakoztak, csak az elakadásjelző háromszöget tették ki, csodával határos módon újabb baleset nem történt.

Tettük azért is elképesztő, mert miután a belső sávban leparkoltak, mellettük centiméterekkel haladt el több jármű is.

A Magyar Közút videót is készített az esetről, és arra kérik az autósokat, hogy ha hasonló szituációba kerülnek, saját maguk és a többi közlekedő biztonsága érdekében igyekezzenek minél hamarabb a leállósávra húzódni, főleg, ha az autójuk mozgásképes marad. A leállósávon is használjanak elakadásjelző háromszöget, kapcsolják be a vészvillogót, a sofőr és az utasok is vegyenek fel láthatósági mellényt és a szalagkorláton túl várakozzanak. Ha pedig segítségre van szükségük, hívják a 112-es számot.