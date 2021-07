Farkasok terrorizálják a juhokat és bárányokat a Mátrában

Katona Péter, egy mátranováki gazda arról számolt be, hogy egy alkalommal rengeteg halott állatot találtak a tanyán.

Mentünk korán reggel a tanya felé, hogy megnézzük az állatainkat, s itt is, ott is elhullott bárányokat, juhokat találtunk. Huszonkét haszonállat pusztult el, további tíz sérült példány gyógykezelése jelenleg is folyik