A Nyugati pályaudvar felújításával régi adósságát törleszti a vasútvállalat. A 144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota, műemléki értéke és a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt nem lehetett tovább halogatni az épületegyüttes tetőszerkezetének és a pályahálózatának rekonstrukcióját. A pályaudvar kulcsszerepét jelzi, hogy évente 18 millió utas fordul meg itt, 400-450 vonat indul és érkezik a Nyugatiba naponta.

Még tíz napig kell kibírni valahogy, a Nyugatiban július 17-éig teljes zárlat van, a vonatok helyett munkagépek közlekednek, a pályaudvar egésze elzárt munkaterület.

Ez idő alatt az utasoknak a környező állomásokról kell beutazniuk a belvárosba.

A helyszínen Biber Anett, a MÁV szóvivője kalauzolt körbe bennünket, tőle tudjuk, hogy az utolsó, nagyobb lélegzetvételű felújítása 1978 és 1988 között zajlott, amint a helyszínen most napvilágra került hibákból kiderült, meglehetősen alacsony minőségben. Az azóta eltelt 30 évben a jelenleginél lényegesen kisebb volumenű, ám szükséges karbantartásokat azért elvégezték.

Az átfogó felújítás 2020 májusában a vágánycsarnok tetejének és a csatlakozó üvegszerkezeteinek, valamint a pénztárcsarnok, a gyorsétterem és a homlokzati hat kisebb torony tetőszerkezeteinek műemléki rekonstrukciójával kezdődött.

A munkaterület körülbelül 8200 négyzetmétert tesz ki. Az üveg függönyfal is teljesen megújult az épület mindkét végén, (további plusz 2200 négyzetméteren). Már végeztek az állomásépület többi, mindez idáig fel nem újított tetőszakaszának javításával és a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges átépítésével. A csarnok felsővezeték-hálózata augusztusban kerülhet vissza a helyére. A munkálatokat két, 36 méter magas toronydaru segíti.

Ott jártunkkor a Nyugati pályaudvar vágánycsarnoka már 90-95 százalékos készültségű volt. A megújult tetőszerkezet új, belső világítást kapott. Épp most zajlik a vágánycsarnok nyílászáróinak restaurálása, a nosztalgia órák felújítása, a fűtési rendszer és a villámvédelem kiépítése, a vágánycsarnokban pedig több peronon a hangosítási rendszer felújítása.

A XIX. században még Ferenc József császárt kiszolgáló királyi váró – mely a csarnok érkezési oldalán áll kis szabadtéri teraszával – sajnos kimarad a felújításból. Az ok meglehetősen prózai, nem maradt rá pénz.

Június 19-től július 17-ig a Nyugati nem indít és nem fogad vonatokat.

Ez idő alatt 600 munkás és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű közlekedik a területen (a csarnoktól még 3 kilométer hosszan kivezető pályaszakaszon). A cél az, hogy a Nyugati pályaudvaron jelentősen csökkenjen majd az üzemzavarok száma, és kevesebbszer kelljen a használatból / elhasználódásból adódó sebességkorlátozásokat elrendelni.

Épp most akadálymentesítik a bejáratokat, korszerűsítik a biztosítóberendezéseket, több mint három kilométer vágányt építenek át. A felsővezeték-hálózaton több mint 5 kilométeren cserélik a kereszttartókat és az azok alatti, 4200 darab iránysodronyt, 1400 darab porcelán szigetelő helyett pedig kompozit szigetelőket építenek be.

A csarnokban zajlik az aszfaltozás, a forróságban a munkások a friss aszfalt mellett olykor egymást is slaggal locsolják. A felsővezetékek szerelését viszont éjszaka végzik a szakemberek. Az utastájékoztatás megújulásához szükséges nagy LED fal és a vágányvégi táblák, illetve a hangos utastájékoztatás rendszerének kiépítése is folyamatban van.

Csontvázak a szekrényben

A bontások során több, azonnali beavatkozást igénylő rendellenesség is felszínre került. Ezek a közel ötven évvel ezelőtti utolsó felújítás óta rejtve voltak. A tetőfelújítás során például láthatóvá váltak szerkezeti repedések, de a csapadékot levezető csatornák szétrozsdásodása miatt a falak is áztak, emellett a beszivárgó víz a nyílászárókat is tönkretette, ezért összesen 77 ablak, ajtó felújítását kell elvégezni.Ez utóbbiakat az örökségvédelmi egyeztetések eredményeképpen korhű módon az eredeti barna színre festik át.

A West End felőli külső peronon, a váci vágányokkal szemben található a pályaudvar "emberemlékezet óta" nem működő liftje, ha minden jól megy, ezt is megjavítják.

A csarnokban a vakok és gyengénlátók tájékozódását vezető-, taktilis sáv segíti majd, ez azonban csak 2022-re lesz kész. A pénztárcsarnok belső boltozatának javítása és tetőszerkezetének felújítása már kicsit korábban, 2021 végéig elkészülhet.

Addig az összes állomási pénztár helyett, ideiglenesen, nyolc konténer személypénztárban válthatnak jegyet az utasok az Eiffel tér mellett.

A tervek szerint a csarnokot a szeptemberi iskolakezdésre adja vissza az utazóknak a vasúttársaság.

