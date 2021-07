A bíróság jogerős döntése értelmében 15 napja lesz a lúgos orvos néven elhíresült Bene Krisztiánnak arra, hogy a perköltség megtérítése mellett 25 millió forintos kártérítést fizessen áldozatának, Renner Erikának.

Nyolc és fél év után nem nekem kellett megint bizonygatni, hogy ez tényleg megtörtént velem. Nyolc és fél év után végre valaki leírta az igazságot

– nyilatkozott Renner Erika a Telexnek, miután tudomást szerzett a korábbi ítélet helybenhagyásáról. A nő a sírástól sokáig alig tudott megszólalni.

Amint az ismertté vált, Renner Erikát 2013-ban támadta meg brutálisan volt barátja, Bene Krisztián, s maró lúggal öntötte le a nő nemi szervét, valamint annak környékét. A férfit jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítélték. Bár a büntetőeljárásban az áldozatot többször is megvizsgálták, hét évvel a bántalmazás után a kártérítési perben a bíró azt kérte, hogy Renner Erika újra vesse alá magát nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatoknak. Ezek azt állapították meg, hogy többszöri műtéti beavatkozás és a további kezelések sem tudják visszaállítani a nemi szerv eredeti állapotát.

Azok funkciója károsodott, a kielégítő nemi élet ebben a helyzetben pedig nem lehetséges

– írták. A jogerős ítélet indoklása szerint Bene Krisztián Renner Erikát „a nőiségében alázta meg, és fájdalmas sérüléseket okozott”, aminek következtében a nő „alapvető életfunkcióiban és mindennapos élettevékenységeiben” most is korlátozott.

Soha nem lesz képes teljes értékű életet élni, pszichés állapotromlása olyan mértékű, ami további gyógyszeres és pszichoterápiás kezelését teszi szükségessé

– közölték. Az elsőfokú bíróság döntésével egyetértve kiemelték, hogy a pénzbeli kártérítés meghatározásakor a károsult egyedi körülményeit és az őt ért hátrányokat összességében kell figyelembe venni.

Bene Krisztiánt 2018-ban ítélték jogerősen 11 év szabadságvesztésre, 2020 novemberében határoztak a kártérítésről első fokon. A lúgos orvosként elhíresült bestiális támadó 2016 óta folyamatosan és módszeresen szabadult meg a vagyonától, nehogy kártérítést kelljen fizetnie áldozatának. Bene a nevén szereplő utolsó ingatlant is tehermentesítette, ezzel pedig megnyílt a lehetősége, hogy azt is eladja, így semmiféle lefoglalható és pénzzé tehető tulajdona ne maradjon. A bíróság azonban elrendelte a pénzkövetelés biztosítását, aminek köszönhetően a felperesnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a megítélt kártérítési összegből tényleg lásson is valamit.