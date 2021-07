Slágertémák: kampány Magyarország ellen, negyedik hullám és a balatoni algásodás

Magyarországról beszéltek ma az Európai Parlamentben, a KormányInfón, Wimbledonban és egy nyolcadik kerületi újságosbodéban is. Nem a meleg mondatja velünk, hogy nehéz napunk volt.

Vitát rendeztek ma az Európai Parlamentben a pedofiltörvényhez kapcsolódó magyarországi szabályozásról, amely keményen kivágta a biztosítékot, a magyar ellenzéknél és jó néhány európai pártnál is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke diszkriminatívnak nevezte a szabályozást. A vitát élőben közvetítettük, itt elolvashatja!



A magyar kormány is foglalkozott az EP-vitával. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón úgy jellemezte az ott elhangzottakat, hogy példátlan kampány indult Magyarország ellen. Részletesen itt olvashat erről!



A Politico értesülései szerint az Európai Bizottság nem akarja támogatni annak a 7,2 milliárd eurónak a folyósítását, amelyet Magyarország a 750 milliárd eurós gazdasági helyreállítási alapból (RRF) igényelt. Gulyás Gergely azt mondta, hogy hónapok óta folynak a tárgyalások, és bár igaz, hogy az elmúlt két-három hétben már lezárt területeken is abszurd követelésekkel állt elő a bizottság, de az, hogy elutasították volna a tervet vagy ne lennének folyamatosak a tárgyalások, valótlan állítás.Erről itt olvashat!





Gulyás Gergely azt is elárulta szerdán, hogyan fogná meg az építőipari drágulási hullámot a kormány. Pontokba szedtük a kormány konkrét intézkedéseit!



Június eleje óta algásodik a Balaton. A friss mintavétel szerint is zajlik a folyamat, amelyet nyomon kell követni, de egyelőre nem olyan nagy a probléma. Ebben a cikkben elmondjuk az okokat!



Kell harmadik oltás, vagy nem? Ha igen, akkor kinek és milyen? Összegyűjtöttük, amit eddig tudni lehet erről!



Jó eséllyel lesz negyedik hulláma a koronavírusnak idehaza, de a szakemberek szerint a második hullám csúcsát sem fogja elérni, főleg nem a harmadikét. A kormány a hatvan évnél idősebb, oltatlan emberek körében indít akciót, őket személyre szabottan a háziorvosok keresik az oltás lehetőségével. Olvassa el a részleteket!



Az Index is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor leugrott a nyócba, és megvizsgálta a sajtószabadságot. Sőt, azt is megírtuk, hogy mi maradt ki a kormányfő videójából!

Fucsovics Márton már azzal is pályafutása legjobb eredményét érte el, hogy bejutott a 2021-es wimbledoni tenisztorna negyeddöntőjébe, hiszen még sosem léphetett pályára Grand Slam-tornán a legjobb nyolc között. Az újabb bravúr azonban nem jött össze, miután a legjobb nyolc között három szettben kikapott a világelső Novak Djokovicstól. Összefoglalónkat itt találja a nap legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményéről!



A napi.hu ma kinyomozta, hogy miért fizetünk 450 forintot az üzemanyagért 76 dolláros olajár mellett. A részleteket itt olvashatja el!



ATotalcar talált egy BMW-szerű BMW-t. Az új 2-es coupéról úgy találták, hogy tervezők láthatóan nem a harmonikus megjelenésre törekedtek, inkább úgy szabták a formát, hogy álló helyzetben is látványos legyen. Tudjon meg többet az újdonságról!