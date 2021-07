Az Egyesült Államokból érkezett Kelemen János seriffhelyettes oktatja a Taser sokkoló használatára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit.





A 16 éves rendőrségi múlttal rendelkező rendőrtiszt az egyik amerikai speciális rendőri egységénél dolgozik kiképzőként – írta meg a Magyar Nemzet csütörtökön. A lap információi szerint egyelőre harminc darab Taser X2 típusú, modern elektromos sokkolót kapott a rendőrség.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eszközök a Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központhoz kerültek, hogy a hivatásos állományt kiképző instruktorok sajátítsák el először azok használatát. A közterületi szolgálatot ellátó járőrök és a nyomozók – a tanfolyamok és a beszerzések rendjéhez igazodva – előreláthatólag az utolsó negyedévben kapják meg a sokkolókat.

Ahogy arról már az Index is beszámolt, az amerikai Taser X2-vel ötméteres távolságon belül két lövést is le lehet adni. A gyártó az eszközt lézeres célpontkijelölővel is ellátta, amely garantálja a pontos használatot, valamint a vétlen személyek biztonságát. A nemzetközi tapasztalatok alapján a sokkolóval felszerelt rendőri egységeknél ritkább a fegyverhasználat, ezzel minimálisra csökkenthető a halálos kimenetelű rendőri intézkedések száma.