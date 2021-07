Sellye lassan eszmél a tragédiából, hatalmas a kár az elemi csapás után

A katasztrófavédelem munkatársaival szombat reggel hat órakor megkezdték a helyreállítási munkálatokat, 407 épület sérült meg a pénteken lesújtó viharban, ebből 393 magánjellegű, 11 önkormányzati, 3 pedig egyházi tulajdonban lévő épület teteje sérült meg – fogalmazott Nagy Attila, Sellye független polgármestere szombaton közösségi oldalán.

Beszélt arról is, hogy péntek késő délután óta folyamatosan zajlik a településen a megrongált tetők javítása, fóliázása és a munkálatok sikeréhez több baranyai önkormányzat is igyekszik hozzájárulni, így fóliatekercseket, tetőcserepeket, biztosítottak, illetve erre buzdítják a településeken élő lakosságot is.

Nagy Attila az MTI érdeklődésére közölte, Sellyén sok embernek nincs lakásbiztosítása, így az érintetteknek különösen fontos most a külső segítség. A polgármester elmondta azt is, hogy a jegkarsellye@gmail.com e-mail címen a károsultak és a segíteni szándékozók jelentkezését is várják, és beszélt arról is, hogy a református egyház gyűjtést indít a pénteki jégvihar baranyai károsultjainak, a rászoruló családoknak és a kárt szenvedett református közösségeknek.

Közben az MTI arról tájékoztatott, hogy Balog Zoltán püspök, a zsinat lelkészi elnöke és Molnár János, a zsinatnak világi elnöke által aláírt közleményben emlékeztettek arra, hogy pusztító jégvihar csapott le több Baranya megyei településre péntek délután; több száz lakóház, valamint templomok, parókiák is súlyosan megsérültek, továbbá számos családnak veszélybe került a lakhatása.

A református egyház elnöksége együtt érez a vihar károsultjaival, és a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével azonnali gyűjtést indít a rászoruló családoknak és a kárt szenvedett református közösségeknek.

Kitértek rá: bár a kárfelmérések még zajlanak, de az már bizonyos, hogy teljes cserére szorul a kákicsi Kiss Géza-emlékház teteje, súlyosan megsérült a sellyei templom és parókia, valamint a drávaiványi fakazettás templom.

Jelezték: az egyházkerületek és az egyházmegyék azonnali gyorssegélyt adnak a református egyházközségeknek.

A közleményben azt írták, hogy a szeretetszolgálat felekezetre való tekintet nélkül segít a jégvihar miatt bajba jutottaknak, s azt kérik, aki teheti, támogassa a rászorulókat a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül.

A bajba jutottaknak a pénzügyi felajánlásokat a szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005 számú bankszámlájára is várják „jégkár” közleménnyel.

Jelezték azt is, hogy a Sellyei Református Egyházközség hálával fogadja az építkezésből vagy felújításból visszamaradt cserepeket is, amelyeket a környékbeli családok házai, valamint az egyházi épületek javítására használnak fel.

A segítségnyújtás további lehetőségeiről a jobbadni.hu oldalon lehet tájékozódni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat reggel közölte az MTI-vel, hogy a pénteki viharral érkező erős szél és jégeső Baranya több településén épületek százainak tetejét is megbontotta, bizonyos helyeken dió- és tojásméretű jég hullott.

Baranya megyében Sellyén keletkezett a legtöbb kár, de a jégverés érintette a szomszédos Drávaiványit és Okorág települést is, közölték.