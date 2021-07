Még a tűzoltók is kivonultak Dobrev Klára fórumára

Száznál is többen gyűltek össze a borús idő ellenére péntek este a Budapesttől körülbelül 60 kilométerre fekvő Nagykátán, hogy meghallgassák a DK miniszterelnök-jelöltjét, Dobrev Klárát, aki a körzet összellenzéki jelöltjével, az LMP helyi származású társelnökével, Schmuck Erzsébettel közösen lépett fel.

Nagy történés ez a 12 ezres település lakóinak életében, ecseteli az egyik érdeklődő, hiszen évek óta nem járt a városban országosan ismert politikus. Legutóbb néhány éve Orbán Viktor volt az utolsó jegyzett ember itt, aki azért látogatott el Nagykátára, hogy beszédet mondjon a helyi katolikus templomban tartott misén.

A zöld párt társelnöke a rendezvény előtt igyekszik képbe hozni minket, mi is a helyzet itt, Pest megye 9-es számú választókörzetében. Mint kiderül, előválasztás nem igazán lesz a választókerületben, a Momentum kivételével már minden párt támogatását megkapta az LMP társelnöke. Érthető, hogy nincs is nagy tülekedés a fővárostól egyórányi autózásra lévő OEVK-ért, itt ugyanis 1998 óta rendre a Fidesz–KDNP nyer a választásokon, ráadásul 50 százalék feletti eredménnyel.

Schmuck azonban bizakodó, elmondása szerint jók az esélyei, mert „az emberek már unják az üres kormánypárti ígéreteket a soha meg nem valósuló fejlesztésekről”. Meg is mérték ezt a szakemberek, behozható a lemaradás.

Jakab, a belügyminiszter

A fórum előtt igyekszem informálódni a helyiektől. Egy kisebb csoporthoz odalépve megtudakolom, hogy szeretik „Erzsikét is, de ők a Klárának szurkolnak”. Amikor megkérdezem, hogy részt vesznek-e az előválasztáson is, hogy szavazzanak rá mint miniszterelnök-jelöltre, már nem annyira lelkesek, „sok vele a macera, majd kiderül”.

Jakabról is jó véleménnyel vannak a többségében nyugdíjaskorú csoport tagjai, az egyik úr egyenesen Petőfi Sándorhoz hasonlítja a Jobbik elnökét, de szerinte miniszterelnöknek nem való, egy DK-szimpatizáns hölgy leszögezi, ő a Jobbikért nem rajong, de az elnököt bírja. Vona Gábor se volt rossz, de az új seprű jobban seper szerinte.

Inkább neki kéne lennie a belügyminiszternek, akkor aztán rend lenne itt!

– jegyzi meg valaki.

Karácsony Gergely is szimpatikus mindenkinek, rosszat nem tudnak róla mondani, de nem is mozgatja meg az emberek fantáziáját. „Okos fiú, szépen beszél, jól csinálja a dolgokat Budapesten, ott is kéne neki maradnia.”

Persze nem reprezentatív kutatást végzünk egy olyan fórumon, ahol a DK miniszterelnök-jelöltje az este sztárfellépője, de azért az valamit csak elmond, hogy a környező településekről érkező ellenzékiek szinte kivétel nélkül Dobrev Klárát favorizálják. Ez Schmucknak sem jó hír, mert pártja, az LMP a szocialistákkal és a Párbeszéddel együtt Karácsonyt támogatja.

„Öt nyelven beszél, az unióban is tisztelik, ilyen ember kell nekünk” – hangzik el. Ha már a nyelvtudásra és az alkalmasságra terelődik a szó, szondáztatom a főpolgármester nyelvvizsgaügyét is. „Azt a Fidesz fújta fel, nem fontos”, „Kádár sem tudott más nyelveket, mégis olyan jó vezetője sosem volt az országnak” – mondja egy úr MSZP-s karkötőben.

Egy hölgy lép oda hozzám, a „pesti újságíróhoz”, hogy elmondja, többen is eljöttek volna, de félnek. Sok közalkalmazott is baloldali szerinte, de azok nem mernek idejönni, mert félnek tőle, hogy kirúgják őket. Ő is az egyébként, de ő „feljár dolgozni Pestre”, ott azért már nem kell ennyire tartani a retorziótól. Az ingázás egyébként katasztrófa szerinte, „van, hogy órákat áll a vonat a semmi közepén”, ezt kellene többek között majd az LMP-s politikusnak elintéznie a parlamentben.

A Fidesz az új Meki

A résztvevők közül sokan bíznak a kormányváltásban, de egy magas, nagydarab úr azért szkeptikus. Szerinte

a Fidesz olyan, mint a McDonald’s. Tudja mindenki, hogy nem olyan jó a kaja, de legalább mindig ugyanazt kapja az ember.

A bizonytalanság miatt nem akarnak sokan váltani a véleménye szerint, mert nem tudják, hogy mit csinálna az ellenzék, ha kormányra kerülne. Talán majd a fórumon elmondják, köszönök el tőle.

Hirtelen feltűnik az utcában egy kék busz, az oldalán Dobrev arcképével. Kipattannak belőle páran, de a DK miniszterelnök-jelöltjét csak a matricán látom. A kampánycsapat főleg fiatalokból áll, fülükben headset, így kommunikálnak egymással. Dobrev egy másik autóval érkezik, kollégáival az oldalán sétál, sehol egy biztonsági őrnek tűnő figura. Pedig elkélne, gondolom magamban, tekintve, hogy az elmúlt hetekben több DK-s fórumon is volt balhé, egyszer még gázpisztolyt is rántottak az ellenük tüntetők.

Nagykátán egyébként nyugalom van, készültek a provokátorok ellen, de feleslegesen.

A közönség állva, tapssal üdvözli a DK miniszterelnök-jelöltjét, néhányan virágcsokorral is készültek. Pár szelfi után aztán elfoglalja mindenki a helyét, és nekikezdenek.

Orbán vagy Európa

Dobrev szerint a „kormányváltásra nagyon sok minden miatt szükség van, hogy igazságosság legyen, hogy végre az emberekről szóljon a politika”, de leginkább azért, mert „vissza kell vinni Magyarországot oda, ahová való, Európába”. A DK-s politikus, aki egyben az Európai Parlament alelnöke is, úgy véli, hogy Orbán kivezeti az országot az unióból, pedig a magyar történelem ezer éve arról szól, hogy a Nyugathoz akarunk tartozni.

Az európai uniótól kapott pénzeket szerinte rosszul költi el az Orbán-kormány, a német vagy a dán adófizetők pedig nem azért fizetnek be a közös költségvetésbe, hogy utána ezekből a forrásokból „Tiborcz István vagy Mészáros Lőrinc gazdagodjon”.

El fog jönni szerinte az a pont, amikor Orbánék miatt elvonják Magyarországtól az uniós fejlesztési forrásokat. Egy idősebb hölgy jól hallhatóan megjegyzi, hogy „előbb kellett volna”. Ezzel Dobrev is egyetért, de szerinte megértőbbnek kell lennie az Európai Unióval szemben is, mert az országok

nem voltak felkészülve arra, hogy valaki bejön, felrakja a lábát az asztalra, odaköp a szőnyegre, fogja magát, és zsebre teszi a pénzt.”

Orbán vagy Európa, szerinte erről fog szólni jövő áprilisban a választás.

Schmuck nagyon egyetért Dobrevvel a kormánnyal kapcsolatos kritikákban, azonban a beszélgetés egy pontján kiütközik a magyar ellenzéki politika sajátossága: az ideológiai különbözőség.

Dobrev liberális politikusként a föderális unió, az Európai Egyesült Államok eszményének híve, Schmuck zöld politikusként ezzel azért „óvatosabban bánna”. Az euró bevezetésének fontosságát is máshogy látják, de Dobrev gyorsan közbevág: ezért is kell kormányváltás, hogy olyan legyen a politika, hogy kulturáltan beszélgethessenek, vitázhassanak egymással az emberek, és ne gyűlölködjenek.

Hirtelen eszembe jut néhány parlamenti csörte az elmúlt évekből. Ezt még tényleg tanulnia kell mindkét oldalnak.

Tűzoltók, rendőrök is jöttek

A rendezvény egy pontján aláfestő zeneként megszólal egy szomszédos épületben a riasztó. A politikusok rutinosak, nem zavarja meg ez őket a beszédben. A tömegben azért néhányan sutyorognak, szájhagyomány útján terjedni is kezd, „a Fidesz-irodából jön a zaj”. Később kiderül, nem onnan jött. Egy betörés vagy tűz esetén jelző riasztó szólalt meg egy emeleti üzletben. Ki is vonult hát a tűzoltóság és a rendőrség a helyszínre. Kicsit szürreális volt, de ennyi belefér.

A beszélgetés folyik tovább, szó esik romló magyar egészségügyről, versenyképtelen oktatási rendszerről és arról, ha megnyerik a választásokat ’22-ben, akkor „dudva fogja benőni a felcsúti stadiont”. Aki kíváncsi az egészre, itt nézheti vissza:

Természetesen lehetőség volt a végén kérdezni is a politikusoktól. Egy idős úr, aki 17 kilométerről érkezett elektromos kerekesszékkel, kérdés helyett az elégedetlenségét fejezi ki: szerinte ugyanis

lehet itt beszélni oktatásról, unióról, mindenről, de inkább Kaleta Gáborról, Szájer Józsefről vagy Borkai Zsoltról hallana.

Nagy tapsot kap mindenkitől, majd elgurul, mert, mint mondja, haza kell érnie. Lassan nekünk is. Még néhány kérdés, még pár ölelés és szelfi a DK miniszterelnök-jelöltjével, majd integetés, kocsiba be, irány vissza Budapestre. Mi is így teszünk.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)