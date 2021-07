Hiú ábránd, hogy leküzdöttük a járványt, robbanhat a negyedik hullám

Senkinek ne legyenek hiú ábrándjai arról, hogy leküzdöttük a koronavírus-járványt, az oltatlanok száma ugyanis elég magas ahhoz, hogy berobbantsa a negyedik hullámot Magyarországon is – hangsúlyozta Jakab Ferenc virológus a Magyar Nemzet kérdésére.

A szombati lapszámban megjelent interjúban a professzor, az Orbán Viktor által 2020 márciusában felállított Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője azt mondta, hogy csak az oltásokkal lehet csökkenteni a pandémia veszélyét. Szerinte már borítékolható, hogy

Európában a delta-variáns idézi elő a következő hullámot, amely biztosan erősebb lesz az elsőnél.

Jakab Ferenc kijelentette, hogy egyértelműen van ok az aggodalomra. Azt lehet látni, hogy még ott is emelkedésnek indult a fertőzésszám, ahol viszonylag magas az átoltottság, például Izraelben.

Előrejelezhető, hogy Európában a delta-va­riáns idézi majd elő a negyedik hullámot, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is erre figyelmeztet – közölte a virológus. Tehát senkinek ne legyenek hiú ábrándjai, hogy ezt a járványt leküzdöttük, maximum most fellélegezhetünk egy kicsit. Magyarországon valóban magas az átoltottság aránya, de vannak, akiknek még semmiféle védettségük nincsen. Ők elég jelentős százalékát teszik ki az ország lakosságának ahhoz, hogy a járvány negyedik hullámát elindítsák – jelentette ki. Arra lehet számítani, hogy a negyedik hullám komolyabb lesz az elsőnél, viszont gyengébb a harmadiknál.

Nem hiszem, hogy nagyon erős vírushullám elé nézünk, de biztos, hogy meg fogjuk érezni – fogalmazott. A professzor azt mondta, hogy ősz előtt elérheti Magyarországot a negyedik hullám. Kis szerencsével az augusztust még megússzuk, de a következő hullám már jobban fogja érinteni a fiatalabbakat, ami részben azzal magyarázható, hogy az ő populációjukban alacsonyabb az átoltottság.

Jakab Ferenc emlékeztetett, hogy az oltottak nagyobb biztonságban vannak az oltatlanoknál, hiszen esetükben a betegség nem olyan súlyos lefolyású. A fertőzési láncot egyetlen módon lehet megakadályozni: vakcinabeadással – hangoztatta a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a Magyar Nemzetnek.