Kényszergyógykezelésre ítélhetik a Honvédkórház tanárgyilkos ámokfutóját

Először egy nőt kezdett fojtogatni a kórteremben a 120 kilós kínai szakács. Két ápoló megpróbálta leállítani a férfit, de az őrjöngő beteg felkapott két sebészollót, és a személyzetre támadt. Ezután a férfi egy újabb kórterembe ment be, és egy, altatásban levő és lélegeztetőgépen levő nőt harmincszor szúrt meg, majd kiszaladt a folyosóra, ott fogták el.

Most derült ki, hogy volt-e drog a szervezetében. Az elhunyt családjának jogi képviselője,Lichy József arról számolt be az RTL Klub Híradójának, hogy elkészült a toxikológiai szakértői vélemény, amely szerint sem kábító hatású anyag, sem bódítószer és túladagolt altató vagy éppen nyugtató sem volt a támadó szervezetében.

Ezért a továbbiakban azt fogják vizsgálni, hogy a koronavírus erősíthette-e fel a támadó agresszióját. A férfit jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kezelik. Az RTL Klub információi szerint a férfi elmeorvosi vizsgálata jelenleg is tart, és ha ez lezárult, a Semmelweis Egyetem egyik orvosa is megvizsgálja majd, aki a koronavírus rövid-és hosszútávú hatásait is kutatja. Ezután derülhet ki, hogyan hatott rá a betegség.

Ha azt állapítják meg, a koronavírus váltotta ki nála az agressziót, kényszergyógykezelésre ítélhetik.