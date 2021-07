Kövér László kimondta, hogy ma már biztosan nemmel szavazna az EU-csatlakozásra

Az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy az Európai Uniót azok teszik tönkre, akik Magyarországtól akarják most megvédeni. Néhány nagyarcú nyugati politikus szereti az orrunk alá dörgölni, hogyha most akarnánk belépni az unióba, akkor úgymond nem vennének fel bennünket az állítólagos jogállami problémáink, illetve a nézeteink és az értétekről vallott véleményünk miatt – idézi az MTI Kövér Lászlót, aki hozzáfűzte, hogy ha most lenne népszavazás a kérdésről,

ő egészen biztosan nemmel szavazna.

Megjegyezte, a 2003-as csatlakozási népszavazáson sem jó szívvel szavazott igennel, de mindent egybevetve az volt a meggyőződése, hogy az EU-tagság Magyarországnak olyan új dimenziót nyit ki, ahol a saját nemzeti érdekei érvényesítésére egy kedvező, demokratikus és civilizált keretrendszert kap, amelyben ráadásul anyagilag sem jár rosszul. Bár szerinte ez nem igaz,

távolról sem gondolja úgy, hogy jobb lenne Magyarországnak az Európai unión kívül.

Álláspontja szerint „a nácik és a kommunisták után” egy újfajta totalitárius törekvés veri szét Európát, amit „hol liberalizmusnak, hol poszthumanizmusnak, hol mit tudom én micsodának, tehát zöld őrületnek” lehet nevezni. Szerinte ha ez így megy tovább, akkor az Európai Uniót azok teszik tönkre, akik tőlünk akarják ebben a pillanatban megvédeni.

Ami a 2022-es országgyűlési választásokat illeti, Kövér László úgy nyilatkozott, ha visszajönnek azok, akik régen kommunistáknak vallották magukat, ma pedig európaistáknak vallják magukat, akkor itt kő kövön nem marad.

Szerinte az ellenzék gyakorlatilag nyílt zendülést hirdetett meg az alkotmányos renddel szemben.

Az ellenzéki parlamenti akciókra utalva a házelnök azt is leszögezte, nem hajlandó eltűrni, hogy „bolhacirkuszt” csináljanak az Országgyűlésből és szántszándékkal sértegessék a képviselőtársaikat. Korábban Jakab Péter Jobbik-elnök és Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke is 9,6 milliós pénzbírságot kapott tőle.