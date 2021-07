Török Gábor: Ha Orbán nagyon meggyengül, a NER összedől

Török Gábor szerint a mostani kurzus leginkább személyi hatalmat jelent, személyi függőséggel és személyi irányítással. „A NER egyenlő Orbán Viktorral” – fogalmazott a HVG 360-nak a szakértő.

Arról is beszélt a lapnak, hogy a NER megdöntése Orbán hatalmi helyzetének, a most kiépített királyi udvar és függőségi rendszer lebontásával tud elkezdődni. A NER erejét ugyanis az befolyásolja, hogy mennyi hatalma van Orbán Viktornak, a gyengülését pedig az határozza meg, hogy mennyi hatalmi pozíciót veszít.

A kormány emojis-konzultációs plakátkampányával kapcsolatban – amit letisztultnak, puritánnak, egyértelműnek, sallangmentesnek és koherensnek nevezett a Facebook-oldalán – Török Gábor leszögezte: semmiképpen sem viccelt, legfeljebb ironizált. Szerinte a plakátok valószínűleg hatékonyak, látványukban és üzenetükben is kiszámítottak.





Arra a kérdésre, hogy az emojikkal üzengetés, a politika ilyen szintű leegyszerűsítése nem az elbutulás táptalaja-e, az elemző azt mondta: de nyilván, ugyanakkor mostanában amúgy is az egyszerű üzenetekről szól a világ. Hozzátette: nem csak a magyar politika „egyszerűsödik”, hanem valójában ez s világtrend.

A tömegdemokráciának láthatóan eljött egy új, érdekes korszaka. Ami a XX. század elején egyszer már megdöbbentette a politikai elitet és értelmiséget, most újra és újra megdöbbenti, mert más formában, de ugyanazt látjuk: a »millió légy nem tévedhet« világát éljük újra. Egy olyan országban pedig, ahol a politika ennyire polarizálja a választókat, szinte mindenkit zavar a primitív stílus és a faék egyszerűségű politika, de csak és kizárólag a másik oldalon

– fejtette ki Török Gábor.

Azt is mondta, hogy a Jakab Péter-jelenség és a Jobbik új időszaka egyértelműen ebbe a trendbe illeszthető be, és jelentős részben ennek is köszönhető a sikeressége, de ez nem minden politikusnak válik be.

Orbán Viktornak például messze nem állt ennyire jól a 2005–2006-ban épített »plebejus imázs«, mint a mostani nép egyszerű gyermeki szerep, pedig ugyanaz a habonyi elgondolás volt mögötte, csak közben valahogy önazonosabb és gátlástalanabb lett

– fogalmazott Török Gábor.

Az elemző szerint Jakab Péter láthatóan jól mozog a parizeres kampányok világában, sokkal jobban, mint Karácsony Gergely, akinek más az imázsa és más választóközönség is kedveli. „Nála ezek az akciók szerintem kevésbé hatékonyak” – tette hozzá.

Török Gábor úgy véli, hogy „reálisan nézve” a választásnak nem az ellenzék az esélyese.

Mindent mérlegelve több érv szól amellett, hogy a végén a Fidesznek lesz abszolút többsége, de az elmúlt 12 évet nézve most lesz a legközelebb az ellenzék ahhoz, hogy megszorítsa a Fideszt

– jelentette ki. Ha az ellenzék egységes marad, akkor az elemző szerint szinte elképzelhetetlen, hogy a Fidesznek újra kétharmada legyen 2022 után a Parlamentben. Sokakkal ellentétben azonban az ellenzéki politikát valós hatalmi harcnak tartja, és nem hiszi, hogy színjáték, illetve egy Gyurcsány Ferenc által írt színdarab lenne.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images)