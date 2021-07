Csak minden harmadik fiatal sportol iskolán kívül

A legfrissebb Ifjúságkutatás 2020 öt videóban mutatja be, hogy ebben az életszakaszban a fiatalok életét milyen folyamatok, események, problémák alakítják, valamint az ezekre adott válaszuk is kiderül.

Az egészségtudatosság egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapokban, mégis a legutóbbi hazai felmérés szerint a fiatalok csupán harmada sportol rendszeresen az iskolai testnevelés órákon kívül – derül ki a Társadalomkutató által végzett 8000 magyarországi 15-29 évest megkérdező Ifjúságkutatás 2020 tanulmányából, amely látleletet nyújt a fiatalok mindennapjairól, gondolkodásáról, terveiről.

A társadalom nagyon sok tévképzettel rendelkezik arról, hogy a fiatalok mivel töltik a szabadidejüket.

A nagymintás ifjúságkutatás pontos képet nyújt a korosztályról. A felmérés egy 2000-ben indult sorozat része. Négyévente nyolcezer, 15–29 éves fiatalt kérdeztünk meg reprezentatív mintán. A módszertan, a vizsgált célcsoport és a kérdéskörök minden alkalommal azonosak, vagy nagyon hasonlóak, így a négyévente felvett adatok összehasonlíthatók, ez a kutatás egyik legfőbb értéke, hiszen trendeket is tudunk vizsgálni – foglalja össze Székely Levente a Magyar Ifjúság 2020 kutatás egyik fontos célját. A másik fő értéke a kutatásvezető szerint az a minta elemszáma, amely alapján kisebb társadalmi csoportok is vizsgálhatók.

A fiatalok szabadidős tevékenysége is a vizsgálat egyik területe volt.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a munka, a tanulás és háztartási feladatok elvégzését követően mivel tölti idejét a 15-29 év közötti korosztály. Ma a fiataloknak hétközben átlagosan 4 óra, míg egy hétvégi napon 6 óra szabadidejük van. Vannak azonban olyanok is, akik azt mondták, hétközben és hétvégén is legfeljebb egy óra szabadidővel rendelkeznek.

A fiatalok szabadidős terei és tevékenységei a kutatás adatai alapján keveset változtak, azonban az adatok mégis érdekesek, hiszen a kérdőívekre a fiatalok tavaly ősszel a pandémia harmadik hulláma alatt válaszoltak – emeli ki a legfrissebb kutatás érdekességét Székely Levente.

A szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is a képernyős elfoglaltságok dominálnak, az önkéntesség pedig még kevés fiatal életében van rendszeresen jelen. Hétköznapokon a fiatalok családjukkal és barátaikkal töltik el leggyakrabban a kötelezettségeik teljesítése után fennmaradt idejüket (47, illetve 43 százalék). A megkérdezettek több mint tizede „csak úgy elvan”, 10 százalékuk sportol, és 12 százalékuk kirándul vagy túrázik bevallásuk szerint – emeli ki a kutatásvezető az elemzés egyik szegmensét.

Sportolási szokások

A sportolási szokásokat tekintve nem tapasztalható érdemi változás a korábbi kutatás adataihoz képest: 2016-ban a fiatalok bő harmada (36 százalék) végzett rendszeres testmozgást és hasonló figyelhető meg a 2020-os adatokat vizsgálva is, ahol minden harmadik fiatal sportol a kötelező testnevelési órán kívül is. A testmozgás motivációi között az edzettség (65 százalék) és az egészség dominál, illetve a jó közérzet is fontos számukra.

A legfrissebb – szabadidős tevékenységet bemutató - videóban Kiss Gergely olimpiai bajnok is úgy érzi, kevés az a fiatal, aki szabadidejében az otthoni pihenés helyett aktív sporttal töltené ki idejét. A vízilabdázó azonban kiemeli komoly törekvések vannak arra, hogy ezek a statisztikai adatok javuljanak.

Önkéntesség

A tavalyi kutatás fontos eleme volt a fiatalok önkéntességhez kapcsolódó viszonyának vizsgálata.

A sportoláshoz hasonlóan a többség itt is passzív

A megkérdezett fiatalok 16 százaléka önkénteskedett valaha, 8 százalékuk pedig az elmúlt egy évben is megtette.

A fiatalok legszívesebben környezet és állatvédelmi feladatokat látnak el, de szívesen végeznek önkéntes tevékenységet ifjúsági,és egészségügyi területen is. A válaszadók ötöde úgy véli, hogy a közeljövőben is végezne a társadalom számára hasznos társadalmi munkát.

A kutatás részletes eredményei hamarosan megjelennek – zárta a beszámolót Székely Levente kutatásvezető.

(Borítókép: Sportoló fiatalok tartják napi edzésüket kajakjaikban a Lágymányosi-öböl víztükrén kora nyári napsütésben. Fotó: Jászai Csaba / MTVA / Bizományi)