Májusra kellett volna elkészülnie a Keletinek, de még csak a bontásoknál tartanak

Miközben félidejénél tart a Nyugati pályaudvar felújítása, a Keletinél még jócskán vannak feladatok, jelenleg a bontási munkáknál tartanak.

A régi lépcsőket, a pénztárakat és a pincehelyiség megszűnő falait elbontották, és kitűzték a mozgólépcsők és a liftakna süllyesztékeit. A kivitelezés most a pinceszinti tartófalak szigetelésével és talajmegerősítéssel folytatódik. Az épülő utascentrumból akadálymentesen lehet majd megközelíteni a pályaudvart az aluljárószint és a vágánycsarnok közti mozgólépcsőn vagy liften.







A Keleti pályaudvar rekonstrukciójának célja, hogy egy megújult, modern fejpályaudvar jöjjön létre, mely hatékonyan és utasbarát módon szolgálja ki az utazóközönséget.

A projekt megvalósítására öt évvel ezelőtt írták ki a tendert, és akkor az idei év májusának végét szabták a munkálatok befejezésének határidejéül. Persze a pandémiával akkor még nem számolhattak, de tény, hogy meglehetős lemaradásban vannak a kivitelezők,

ami főleg így, hogy a Nyugatit is párhuzamosan felújítják, eléggé megnehezíti a vasúton közlekedők életét, mivel a két pályaudvar a budapesti kötöttpályás közlekedési rendszer legfőbb csomópontja.

Mindenesetre a MÁV azt ígéri, hogy a Keleti épületének felújításával a 2-es és 4-es metróvonalak, valamint a 24-es villamos-vonal megközelítése is kulturáltabbá válik. A munkák magukba foglalják a sínpályák, az állomásépület és a technikai berendezések korszerűsítését, a kapacitások növelését, a megbízhatóság javítását és szolgáltatási paletta bővítését is. Az elővárosi vasúti közlekedés vonzóbbá tételéhez is hozzájárulhat, ha mindez elkészül, már csak ki kell bekkelnünk.