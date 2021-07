Novák Katalin: Csillebércen és Galyatetőn is lesz Erzsébet-tábor

Pályázatot írnak ki új családi és munkahelyi bölcsődei helyek létrehozására 2,8 milliárd forintos keretösszegben − jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése utáni tájékoztatón. A miniszter közölte: az új bölcsődék létrehozására és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére augusztus 15-ig, illetve szeptember 15-ig lehet pályázni.

Novák Katalin beszámolt róla, hogy az operatív törzs ülésén döntöttek arról, hogy a Szent János kórház gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztályának kapacitásbővítését 1,2 milliárd forinttal támogatják.

Az operatív törzs döntései közül kiemelte azt is, hogy Csillebércen és Galyatetőn is lesz Erzsébet-tábor. A járvány elleni védekezést segítő kilencezer egyetemistának ingyen belépőt adnak az EFOTT fesztivál nulladik napjára. Azt is javasolják a kormánynak, hogy vizsgálja meg, miként tudná támogatni a kistelepülések rendezvényeit, falunapjait − tette hozzá a miniszter.

Novák Katalin elmondta: a SZÉP-kártyák zsebei közötti átjárhatóságot lehetővé tették, az adómentes SZÉP-kártyára utalt összeget megemelték, így szálláshelyre maximum négyszázezer forint, vendéglátásra maximum 265 ezer forint, szabadidőre 135 ezer forint használható fel.

A falusi szálláshelyeken nyújtható étkezés szabályai felülvizsgálatra érdemesnek bizonyultak. Született egy megállapodás, amely megkönnyíti a falusi szálláshelyeken dolgozók életét − tette hozzá a miniszter. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta: a megállapodás szerint a falusi magán- és egyéb szálláshelyeken 16 főig helyi termelők termékeiből készült meleg ételeket is felszolgálhatnak.

A vezérigazgató elmondta: a turizmus 400 ezer családnak nyújtott megélhetést, ami a járvány miatt nagyon rossz helyzetbe került. A járványidőszak alatt sok fejlesztés volt, így több magánszálláshely, panzió és szoba újult meg a Kisfaludy Programnak köszönhetően. A vezérigazgató ismertette a statisztikai adatokat, amelyek alapján joggal feltételezhető, hogy idén eredményesebb évre lehet számítani turisztikai szempontból, mint tavaly.