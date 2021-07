A járvány alatt jelentősen megnőtt az írási kedv

“Azoknak, akiket nemcsak az érdekel, mit írnak, hanem az is: hogyan. Hogy a betűk életre keljenek„ – hirdeti magáról az Íróműhely nevű Facebook-oldal, amely nap mint nap jelentkezik izgalmas, játékos feladatokkal azok számára, akiket egy kicsit is érdekel az írás és az olvasás. A projekt vezetőjének, Mezővári Gyulának mindig is lételeme volt a tanítás, korábban gimnáziumi és egyetemi tanárként is kipróbálta magát, népszerű képzései – a felgyorsult világhoz igazodva – ma már azonban online működnek.

A koronavírus idején mindenki áttért a digitális oktatásra, de az az igazság, hogy én már hat évvel ezelőtt kidolgoztam egy módszert, amely segítségével a kreatív írás és a regényírás otthonról is elsajátítható

– mesélte az Indexnek Mezővári Gyula.

Az író tapasztalatai szerint a járvány legnehezebb heteiben különösen sokan kaptak kedvet az íráshoz, az alkotás iránti lelkesedés pedig még most is kitart.

Vannak olyan mentoráltjaim, akik már évek óta kacérkodtak az írással, és úgy érezték, hogy most jött el az a pillanat, hogy belevágjanak. Mások hobbiból kezdtek el írni, de idővel rájöttek, hogy szeretnék azt komolyan csinálni, úgy, hogy az üzenetüket másokhoz is (el?) tudják juttatni

– mondta az oktató, aki szerint hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy bárki tud történetet írni.

Az erre irányuló tévhitek általában akkor szoktak szertefoszlani, amikor valaki leül, és megpróbál egy sztorit összerakni. Vannak bizonyos szabályok, amelyeket egy műnél sem lehet kihagyni, legyen szó a Harry Potterről vagy a Rómeó és Júliáról. Persze a szabályokat idővel meg lehet szegni, de azt szoktam mondani, hogy először a tigrisbukfencet kell megtanulni, utána jöhet a szaltó

– jelentette ki Mezővári. Hozzátette: persze nem elég jól írni, olvasni is jól kell tudni, hiszen kétség sem fér hozzá, hogy minden nagy író olvasóként kezdte.

