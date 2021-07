Sok iskolában nincs elég iskolaőr

Több mint félezer olyan iskola van, ahol szükséges extra segítség a rend fenntartáshoz. Az Országos Rendőr-főkapitányság országszerte biztosít továbbképzést a köznevelési és szakképzési intézményekben szolgálatot teljesítő iskolaőröknek. Az állomány feltöltöttsége jelenleg 88 százalékos – értesült a Magyar Nemzet.

A lap információi szerint az ORFK pszichológusok segítségével az iskolaőröknek elsősorban kommunikációs és konfliktuskezelési tréningeket tartanak. Az őrök elsődleges feladata a házirend betartása. Lehetőségük van arra, hogy megakadályozzák a tanköteles korban lévő diákoknak az iskola elhagyását. Emellett az iskola terültére való jogosulatlan belépést is meggátolhatják, illetve elfoghatják a bűncselekményt vagy szabálysértést elkövetőket.

Az őröknek nincs lőfegyverük, de gumibotot, bilincset és gázspray-t használhatnak a szükségesség és az arányosság elvét követve. Az eddigi beavatkozások jelentős része figyelemfelhívó jellegű volt eddig, csak ritkán, egy-egy esetben alkalmaztak testi kényszert. A legtöbb beavatkozást az első időszakában Nógrád, Borsod és Szolnok megyében regisztrálták.

Az ORFK a lappal azt is közölte, jelenleg 525 intézményi és tartalék iskolaőr dolgozik a rendőrség állományában munkavállalóként, ami egyben 88 százalékos feltöltöttséget jelent. Arra is kitértek, hogy folyamatos az őrök képzése, illetve továbbképzése ebben az évben is.

Az országgyűlés még 2020 júliusában szavazta meg, hogy az oktatási intézmények iskolaőröket alkalmazhatnak azokon a helyeken, ahol ezt kérik.