Több mint 20 ezren kapták meg tegnap a második oltásukat

56 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 013 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 741 896 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 703 főre csökkent. 84 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál szerda reggeli adataiból.

Ami az oltási kampányt illeti, a beoltottak száma 5 548 451 fő, közülük 5 226 741 fő már a második oltását is megkapta. Több országban terjed a delta-vírusmutáns, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg – kéri az operatív törzs, hozzáfűzve, továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált, Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik V vakcina foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető.