A kormány ma nem döntött a harmadik oltásról, de két napon belül fog

Határozott állásfoglalásra van szükség a szakemberek részéről bizonyos kérdésekben – például milyen oltás kinek adható –, de a kormány részéről nyitottság van a harmadik oltásra – jelentette ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerda este az ATV műsorában.

A kormányülés mindig azzal kezdődik, hogy áttekintik a járványügyi helyzetet, meghallgatják az operatív törzs jelentését. Az egyik fontos téma a harmadik oltás kérdése volt, amely nemzetközileg is foglalkoztatja az embereket – mondta a miniszter. Novák Katalin bejelentette: a harmadik oltásról egy-két napon belül (akár péntekig) döntés születhet.

Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós tegnap nyilatkozott arról, hogy fél év elteltével célszerűnek tartja beadatni a harmadik dózist a hatvan év fölötti átoltottaknak. Mint mondta, nincsen alternatívája az oltásnak, ezért egy súlyosabb negyedik hullám elkerülése ellen is csak ez jelent megoldást. Az Emmi minisztere hangsúlyozta: biztosra vehető, hogy Magyarországon is lesz negyedik hullám.

Az ügyben néhány napja kerestük Boldogkői Zsolt virológust, aki az Indexnek elmondta: a hazai laborok eredményei alapján úgy tűnik, hogy a hatvan év felettiek húsz-harminc százalékánál, míg a nyolcvan év felettiek ötven százalékánál nem alakult ki megfelelő védettség.

Számukra különösen indokolt lenne a harmadik oltás, de mindenki másnak is, akinél a teszt kritikusan alacsony vagy nem létező ellenanyagszintet mutatott

– fogalmazott Boldogkői Zsolt, utalva arra, hogy a probléma más vakcinák és más korosztályok esetében is jelentkezhet. A szakember azt a tényt is megerősítette, miszerint több magyar is kiutazott Romániába annak érdekében, hogy megkapja a harmadik oltást, ami már azért is nonszensz, mert itthon is komoly mennyiségű vakcina van bespájzolva.

Az ügyben Rusvai Miklóst és Zacher Gábort is kérdeztük. Mindketten a harmadik oltás fontosságáról beszéltek, és arról, hogy az őszi hűvös, nyirkos idő beálltával egyre többen fertőződhetnek meg.

Az újabb hullám azokat veszélyezteti, akik még nem oltatták be magukat, illetve akikben már halványul a korábban kialakult immunválasz

– fogalmazott Rusvai Miklós. Zacher Gábor szerint a harmadik oltást mellett az is fontos, hogy lehetőleg idén még ne utazzuk körbe a világot, és higgyünk azoknak a szakembereknek, akik meglátásai egyelőre vészjósló huhogásnak számítanak.

Idehaza körülbelül még 3 millióan nincsenek beoltva, az oltási hajlandóság megállt, ráadásul olyan, mintha a kormány elengedte volna az oltást – ez nagyon nem jó. Magyarország így egyre lejjebb csúszik az oltási listán, és bizony a tudósok és a nemzetközi szervezetek (például Egészségügyi Világszervezet, azaz WHO) figyelmeztetései nem pártpolitkát tükröznek, hanem valós veszélyt

– fogalmazott a hatvani kórház főorvosa.

Eközben több országban is fontolóra vették a harmadik, úgynevezett „emlékeztető” oltás alkalmazását annak érdekében, hogy erősítsék a fertőzőbb mutáns vírustörzsek elleni védelmet. Jóllehet még nem bizonyított a harmadik oltás szükségessége, Thaiföldön, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben a kínai Sinovac-kal, a Sinopharmmal és az AstraZenecával már beoltott embereknek felajánlják az extra dózist.

(Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón 2021. június 29-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)