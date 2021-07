Tárgyaltak az Európai Bizottság kibocsátáscsökkentési programjáról is. A kormány fontosnak tartja azt, hogy a klímavédelem globális kérdésként jelenjen meg. Az EU a világ szennyezésének 7 százalékáért felel, tehát helyes és nemes dolog, ha ezt tovább csökkentjük, de sok értelme nincs, ha a nagy szennyezők, elsősorban Kína és az Egyesült Államok nincs benne az egyezményekben – fejtette ki Gulyás Gergely. Szívesen támogatnak a jelenleginél ambiciózusabb célokat is, de látni kell, hogy a tagállamok többsége, nem úgy, mint Magyarország, az eddigi vállalásokat sem tartotta be. Magyarország számára a mostani javaslat elfogadhatatlan a klímaadóról, és az egyhangúság miatt nélkülünk nem is tudják elfogadni.