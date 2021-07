Gulyás Gergely szerint az EU-val eddig is voltak vitáink, és ezután is lesznek. Magyarország érdeke az uniós tagság, több érv szól ma a tagság mellett, mint ellene. Az viszont egy rendkívül negatív fejlemény, hogy az EU egymással saját elmondása szerint sem összetartozó ügyeket összekapcsol. A pedofiltörvényről szóló vita jogilag nem állhat összefüggésben a helyreállítási alap elfogadásával. Az ebben rendelkezésre álló pénz megilleti Magyarországot, ezzel kapcsolatosan konstruktív tárgyalások zajlottak, ma is tárgyalnak, a bizottság elnöke informálisan időpontot is kért egy magyarországi látogatásra.