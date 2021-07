Folytatódik az Egészséges Budapest Program

Folytatódnak az Egészséges Budapest Program fejlesztései, az eredményekről Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter számolt be az elmúlt két hétben. Az EBP keretében lezárult az idei első félév legjelentősebb orvostechnológiai eszközbeszerzése is – adta hírül az MTI.

Az eszközbeszerzés hat fővárosi és Pest megyei kórházat érint, ezen intézmények készletei 377 darab modern eszközzel gyarapodtak, mintegy 2,5 milliárd forint értékben. A most beszerzett eszközök között különféle intenzív terápiás eszközök, altató- és lélegeztetőgépek, betegőrző monitorrendszerek, műtői berendezések és sebészeti eszközök, kórházi bútorzatok, valamint sterilizáló, illetve szemészeti és gasztroenterológiai vizsgálatokhoz alkalmas berendezések is megtalálhatók.

A fejlesztés keretében a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és a Manner Jenő Országos Traumatológiai Intézet Fiumei úti Baleseti Központjában 1,2 milliárd forintból valósult meg fejlesztés a legmodernebb technológiai megoldásokat tükröző, kombinált képalkotó és operációs helyiségében, az úgynevezett hibrid műtő kialakításával.

A műtőben egy 500 millió forint értékű sebészeti navigációs rendszert is beszereztek. A most kialakított műtőben a közeljövőben egy kelet-közép-európai robotsebészet és oktatóközpont kialakítása is megvalósulhat. A fejlesztéshez orvostechnológiai és IT fejlesztés, valamint bútorzat beszerzése is kapcsolódik.

A minisztérium azt is közölte: a fejlesztés következő szakaszában kezdődhet meg az eszközök leszállítása, 215,7 millió forint értékben molekuláris diagnosztikai és patológiai eszközök, 669 millió forint értékben pedig intenzív terápiás eszközök keretében.