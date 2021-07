Nyakunkon az ítéletidő, kiadták a riasztást

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több északkeleti járásra. Az érintett területeken a következő órákban viharos széllel, jégesővel, jelentős mennyiségű csapadékkal kísért heves zivatarok alakulhatnak ki.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a nap folyamán zivatarveszély miatt

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Hajdú-Bihar,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható másodfokú riasztás.

Békés megyében a felhőszakadás veszélye miatt is adhatnak ki másodfokú riasztásokat.

Emellett elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt

Budapesten,

Bács-Kiskun,

Csongrád-Csanád,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok és

Nógrád megyében.

A felhőszakadás veszélye miatt

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok és

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

A leghevesebb zivatarcellákhoz felhőszakadás, jégeső (néhol akár 2-4 centiméteres jégdarabokkal) és viharos (jellemzően óránként 60-80 kilométeres) széllökés is társulhat. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt kéri, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a rövid idő alatt lehulló jelentős mennyiségű csapadék miatt víz alá kerülhetnek egyes pincék. Ezért érdemes a pincét áramtalanítani, magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben kárt okozhat a víz. A szóvivő kiemelte, hogy addig nem szabad megkezdeni a szivattyúzást, amíg van utánpótlása a víznek, mert az álló víz kisebb kárt okoz, mint az újra és újra bezúduló csapadék.

Csütörtökön elsősorban az Alföldön és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében várható erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, valamint zápor, zivatar, amelyek közül néhány a Tiszántúlon még éjszaka is megmaradhat. Az ország többi részén kevesebb lesz a felhő, csapadéknak is kicsi az esélye.

Pénteken a nap első felében az éjszakai zivatarok maradványfelhőzetét leszámítva napos idő lesz, majd a déli óráktól előbb a keleti országrészben, később másutt is egyre több lesz a gomolyfelhő, amelyekből záporokra, zivatarokra is számítani lehet, helyenként felhőszakadás kíséretében. Estétől emellett a Dunántúlon tartós eső is előfordulhat. Legkisebb eséllyel az Északnyugat-Dunántúlon lehet csapadék.

Csütörtökön még többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, pénteken időnként megélénkül az északi, északkeleti szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Péntekre virradóra a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28, 33 fok között valószínű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint a következő napokban borús, esős idő várható, többfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. Az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula nem tér vissza, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok körül alakulnak a hétvégén.

Szombaton országszerte várható zápor, zivatar. A keleti tájak kivételével a nap bármely szakában többször is eshet. Nyugaton tartós eső is valószínű, jelentős mennyiségű csapadékkal. A Dunántúl nyugati részén erős, zivatar környezetében viharos lesz a szél. Hajnalban 15-21, a délutáni órákban 23-33 fok várható, nyugaton, délnyugaton lesz hűvösebb, keleten, északkeleten pedig melegebb.

Vasárnap is többfelé várhatók záporok, zivatarok. Legkisebb eséllyel keleten várható csapadék, ott több lehet a napsütés. A szél sokfelé élénk, helyenként erős, zivatarban viharos lehet. A minimumhőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. A maximumok várhatóan 27 és 34 fok között alakulnak.