Tegnap sem volt halálos áldozata a koronavírusnak idehaza

Csütörtökre 49 új fertőzöttet regisztráltak, halálos áldozata nem volt a koronavírusnak az elmúlt 24 órában. Kórházban 83 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

A beoltottak száma 5 552 859 fő, közülük 5 250 459 fő már a második oltását is megkapta.

859 fő, közülük 5 250 459 fő már a második oltását is megkapta. A járvány kezdete óta összesen 808 661 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

661 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 30 013 fő.

013 fő. A gyógyultak száma 742 270 fő, az aktív fertőzöttek száma 36 378 főre csökkent.

Egy nappal korábban 56 új fertőzöttje volt a járványnak, meghalt három beteg. Kórházban 84 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 11-en voltak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztató oldalon azt írják, hogy az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Több országban terjed a delta-vírusmutáns, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A kormány szerdai döntéseiről a mai Kormányinfón számolnak be – teszik hozzá.

Mint megírtuk, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerda este bejelentette: határozott állásfoglalásra van szükség a szakemberek részéről bizonyos kérdésekben – például milyen oltás kinek adható –, de a kormány részéről nyitottság van a harmadik oltásra. Erről egy-két napon belül (akár péntekig) döntés születhet.