Indul az „ellen-MTI-ként”emlegetett hírügynökség

Új hírügynökség indul helyben.hu néven, melynek tulajdonosai Merényi Miklós újságíró, a Figyelő és a Magyar Televízió Híradójának egykori főszerkesztője, illetve Niedermüller Péter DK-s polgármester volt kabinetvezetője, egykori római nagykövet – tudta meg a Media1.

A Népszava korábban a hírügynökséget „ellen-MTI-ként” emlegette, a tulajdonos szerint azonban túlzás ezt állítani a napokon belül élesben is elinduló médiumról.

Az ügynökség tulajdonosa elmondta, hogy jelenleg tesztüzemnél tartanak, de már több tartalmat is előállítottak az elmúlt napokban. Az új médiumnál kiemelt szerepe lesz Kövesdi Péter újságírónak, az egykori népszavás szerkesztőnek, aki emellett továbbra is ellátja az Érd Médiacentrum vezetői feladatait is.

A helyben.hu ígérete szerint elsősorban hazai politikai, gazdasági és közéleti témákkal fog foglalkozni, illetve az országos jelentőségű hírek mellett nagy teret adva a Budapesten kívüli információknak is.

A tulajdonos kifejtette, hogy lapjuk a Helyben.hu sem ambícióban, sem képességeiben nem ellenzéki MTI lesz.