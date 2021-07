Ágh Attila: Ellenzéki győzelmet és új pártrendszert hozhat a 2022-es választás

Nagy valószínűséggel nyerni tud az ellenzék 2022-ben, a győzelem miatt pedig teljesen új pártrendszer alakulhat ki Ágh Attila politológus professzor szerint – számolt be az atv.hu. Az egyetemi tanár a Spirit FM műsorának vendége volt.

Ágh Attila úgy látja, hogy a mostani pártrendszer szerkezete gyökeresen és radikálisan át fog alakulni, a mozgások és a jelenlegi állapotok is ebbe az irányba mutatnak. Szerinte nem csupán koalíciós kormány lesz a jövőben, a nyugati országokhoz képest ezzel együtt egy fordított rendszer is kialakul majd.

Értelmezése szerint a meglévő pártok nyugaton új koalíciót alakítanak majd, míg Magyarországon egy koalíció hoz létre egy új pártrendszert.

A politológus hozzátette: teljesen egyértelmű Orbán Viktor azon stratégiája, hogy a 16 baráti európai uniós pártból keres és akar kialakítani olyan közös nevezőt, amely összekovácsolja őket és – megfogalmazása szerint – kijelöli a miniszterelnök saját vezéri pozícióját a tizenhat párt együttműködésében.

Ágh Attila elmondta: Orbán Viktor azt kivételesen jól látja, hogy csatákat kell vívni az Európai Parlamentben, mivel az EP teljesen új szerepkörben van jelenleg. Azt is hozzátette: az Európai Tanács jelenleg lendületben van, míg az Európai Parlament elbizonytalanodott.

Az Index is írt róla, hogy új egységfront körvonalazódik az európai politikai koordináta-rendszer jobboldali részén. Az együttműködés kezd hivatalos formát ölteni, és ennek része a Fidesz is. Orbán Viktor és konzervatív szövetségesei közös deklarációval szálltak be az Európai Unió jövőjéről szóló vitába.