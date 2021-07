Ungár Péter: A Fidesz már saját magával ijesztgeti a választókat

Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő szerint Ungár Péter átáll a Fidesz oldalára, ha bekerül a parlamentbe.

– jelentette ki Hende Csaba az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Hozzátette, hogy szeretné, ha Ungár Péter nyerné meg az előválasztást Czeglédy Csabával szemben, mert akkor a szombathelyiek nem tudnának rossz döntést hozni.

A reakció nem váratott sokat magára, az LMP országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán válaszolt. Ungár Péter azt írta, hogy Hende Csaba új szintet lépett saját maga parodizálásában, mivel egy ideig arról beszélt, hogy milyen remek jelöltnek tartja őt, hátha ragad rá is valami a népszerűtlenségéből, majd azt hazudta, hogy átül a Fideszbe, amennyiben megnyeri a választást.

Most attól tekintsünk el, hogy a kétségkívül nem a humoráról ismert Hende Csaba is kinevette magát az interjú végén. Az azonban optimizmusra ad okot, hogy szűk egy évvel a választások előtt a kormánypárt oda jutott, hogy leginkább saját magukkal próbálják meg ijesztgetni a szavazókat. Hende Csabának pedig üzenem: látva a teljesítményét, ha fiatal koromban a karriervágy miatt a Fideszbe, és nem az LMP-be lépek be, most könnyen lehetnék a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. De mivel többek között akkor most saját magamat kéne b*zizni ebben a kampányban, ellenzéki politikus lettem, és vele szemben én még soha nem is hagytam cserben a politikai közösségemet