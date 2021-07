Kémkedés miatt kínai börtönben ül a magyar zenész

Egészen elképesztő kálvárián megy keresztül egy magyar zenekar tagja. A Bankrupt egykori tagját és énekesét, Michael Kovrigot kémkedés miatt zárták börtönbe Kínában, ahol a poklok poklát éli át – írja a Blikk.

Kuvrigot 2018 decemberében titkosrendőrök tartóztatták le Pekingben, válaszul a Huawei pénzügyi igazgatójának, Meng Wanzhounak pár nappal korábbi kanadai őrizetbevételére. Tavaly júniusban kémkedéssel vádolták meg, és idén márciusban lezajlott a zártkörű tárgyalás is.

Michael kábé kéthavonta tud leveleket váltani a családjával. Az első fél évet egy háromszor három méteres magánzárkában töltötte, ahol mindig égett a lámpa. Most már átkerült egy másikba, itt vannak cellatársai is. Rengeteget olvas a börtönben, és keményen tolja a fekvőtámaszokat is, hogy fitt maradjon. A levelei alapján nagyon jól viseli, még a humorérzéke is a régi, de már 950 napja tart ez a fogság, és még nem látszik a vége