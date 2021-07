Mikrobiológus a harmadik oltásról: Az biztos, hogy ártani nem fog

Szükség lenne az államilag támogatott, tömeges antitestvizsgálatokra az Indexnek nyilatkozó mikrobiológus szerint. Barcs Istvánt azt követően kérdeztük, hogy Orbán Viktor a harmadik oltásról tett bejelentést, a szakember szerint ezzel a kormány racionális döntést hozott. Egyben arra figyelmeztetett, hogy az egyén immunválasza fontos támpontot adhat az emlékeztető oltás esetében is.

„Ahogyan a kormányfő is elmondta: azt biztosan tudjuk, hogy a harmadik oltás nem fog ártani” – reagált Orbán Viktor reggeli bejelentésére Barcs István mikrobiológus. A miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában számolt be arról, hogy a kormány biztosítja a harmadik oltás feltételeit, ehhez a kellő mennyiségű vakcina is rendelkezésre áll. Az Index ezért Barcs Istvánt az ismétlőoltás szükségességéről kérdezte, a nyugalmazott tanszékvezető pedig leszögezte:

a SARS-CoV-2 vírus csak két éve ismert a tudomány számára, ezért továbbra is rengeteg a bizonytalanság körülötte.

Így van ez az oltóanyagok hatásosságának spektrumával és tartósságával is, az eddigi ismeretek alapján azonban lehet tervezni a járvány elleni védekezés további lépéseit.

„Jelenleg is zajlanak kísérletek arra vonatkozóan, hogy érdemes-e keverni a különböző oltóanyagokat, és ha igen, milyen párosítás ad megfelelő immunválaszt” – tette hozzá Barcs István. Mivel ez egyénfüggő, a harmadik vakcina meghatározásában szerinte logikus lépés a háziorvosok bevonása is.

Ezért rákérdeztünk Orbán Viktor azon bejelentésére is, mely szerint négy hónapot kell várni a második adag vakcina és emlékeztető oltás beadása között. Barcs István szerint bár ez is az egyéni immunválaszától függ, ezt az időintervallumot javasolják a magyar egészségügyi rendszer mellett a nemzetközi szervezetekre támaszkodva is.

Mindennek függvényében Barcs István arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltás utáni antitestvizsgálatok szükségesek.

Többször elhangzott ugyanis magyar szakemberek részéről az a nézet, mely szerint a magánlaboratóriumokban végzett, védettséget kimutató vizsgálatok nem megbízhatóak, legfeljebb nyomon követésre alkalmasak. A szakember szerint ez azonban nem igaz. „Az akkreditációval rendelkező intézetek fontos információval szolgálhatnak az emlékeztető oltással kapcsolatban is” – tette hozzá a szakember. Szerinte a tömeges, államilag támogatott antitestvizsgálatokra is szükség lenne.

Akinek az antitestvizsgálata pozitív eredményt ad, az bizonyos lehet a legsúlyosabb kórforma, a gépi lélegeztetéshez is vezethető tüdőgyulladással szembeni védettségben is, ami számára megnyugtató. Mindenképpen jobb, mint mindenkit bizonytalanságban hagyni

– tette hozzá a mikrobiológus szakember.

Barcs István üdvözölte, hogy a kormány kötelezővé tette az egészségügyi dolgozók beoltását. Orbán Viktor a rádióinterjúban azt is bejelentette, hogy bár a kényszerítésnek nem hívei, a jövőben csak az dolgozhat az egészségügyben, aki beoltatja magát. Az Indexnek nyilatkozó szakember szerint ez teljesen észszerű döntés.

„Mikor beléptem az egészségügybe, mindenekelőtt egy tífusz elleni védőoltást kellett felvennem. Mikrobiológusként ugyanis jóval nagyobb eséllyel kerültem kapcsolatba a kórokozóval, mint az átlagember” – érvelt a kötelező oltás mellett. Ugyanez volt később a fertőző májgyulladásos védőoltás kötelező bevezetésekor az egészségügyi dolgozók számára. Barcs István szerint ezt indokolja az is, hogy esetükben a fertőzés különösen veszélyes. Lappangási időszakban ugyanis egy megbetegedett egészségügyi dolgozó számos embert megfertőzhet. Kérdésünkre hozzátette, korábban politikai vita zajlott az ügyben, ez azonban mára lezárult Európában. Az elmúlt hetekben ugyanis Franciaország, Görögország és Horvátország is kötelezővé tette a vakcina felvételét az egészségügyi dolgozók számára, ami a magyar nyilvánosság számára hiteles igazodási pontot ad.

Az oltásellenességgel kapcsolatban elmondta: az ebből tőkét kovácsolók továbbra is veszélyesek.

Hozzátette, a magukat szakemberként feltüntető oltásellenesek, mint Gődény György és Lenkei Gábor, különösen sok kárt okoznak, véleményüket sem a sajtónak, sem az újságolvasóknak nem lenne szabad komolyan venniük.

(Borítókép: Egy férfi megkapja a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagját az egri Markhot Ferenc Kórházban kialakított oltóponton 2021. június 2-án. Fotó: Komka Péter / MTI)