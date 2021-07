Órákon belül lecsap a vihar, az egész országban villámlás és jégeső miatt figyelmeztetnek

Pénteken a nap előrehaladtával dél, délkelet felől egyre többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként kiadós felhőszakadással – olvasható az Időkép előrejelzésében.

A legtöbb napsütés az ország északnyugati felén, harmadán várható – itt estig számottevő csapadékra sem kell számítani. Többfelé feltámad a szél, zivatarokat erős, viharos lökések kísérnek. Hajnalban 16–21, délután 27–33 fokra készülhetünk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország egész területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki, mint írják, elsődleges veszélyforrást a legtöbb megyében a villámlás jelent, emellett esténként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az MTI-hez péntek reggel eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Emellett a felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadtak, míg Budapesten, Pest, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Felhőszakadás miatt adtak ki figyelmeztetést

Hozzáteszik: napközben ismét egyre aktívabbá válik a légkör, elsősorban az ország déli és keleti felén pattanhat ki több zivatar. Késő délután, kora este dél, délkelet felől kiterjedt zivatarzóna érkezik, amely fokozatosan északnyugat felé halad. A legintenzívebb cellákat ekkor már elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt lehulló 25-30 milliméternyi, esetenként akár 50 millimétert meghaladó csapadék) kísérheti, emellett viharos (jellemzően óránként 60-80 kilométeres vagy még erősebb) széllökés és apróbb szemű jégeső is társulhat hozzájuk.

Az előrejelzésük szerint pénteken napközben 28–33 fok várható, késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Jégeső zúdult Debrecenre

Csütörtök este fél nyolc körül jégveréssel kísért zivatar csapott le a Hajdú-Bihar megye székhelyére, de ezt megelőzően a Nyírségben is többfelé jég potyogott az égből. Keleten, északkeleten továbbra is aktív a légkör, újabb és újabb zivatarok alakulnak ki, melyek délről észak felé haladnak – számol be az Időkép.

Hozzáteszik: Debrecent nagyjából fél nyolc környékén érte el az intenzív zivatar, a városból több helyről jégesőt jelentettek észlelőnk.





A legtöbb csapadék Balmazújvárosban (44 milliméter) és Balkányban (47 milliméter) hullott este háromnegyed nyolcig, utóbbi helyre így érkezett meg a vihar:





Záporos-zivataros hétvége jön

Az Időkép arról ír, hétvégén sem lesz biztatóbb a helyzet: szombatra virradóan nagy területen várható csapadék és napközben is többfelé van kilátás záporokra, zivatarokra.

A zivatarokat felhőszakadás, viharos szél, néhol jégeső kísérheti.

Nyugaton zivataroktól függetlenül is megerősödik az északias szél. A maximumok 23 és 34 fok között alakulnak, nyugaton az alacsonyabb, északkeleten a magasabb értékekkel.

Vasárnap keleten lesz a legtöbb napsütés, itt csak néhol, máshol ismét több helyen várható záporok, zivatarok kialakulása. Élénk, erős, zivatarok környékén viharos lesz az északias szél. A csúcshőmérséklet 27–35 fok között várható.

Hétfőn egy hidegfront hatására még többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északias szél erős, nyugaton és északkeleten viharos lehet. 24 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Kedden már csak néhol keleten fordulhat elő zápor, sok lesz a napsütés, délután pedig 25–29 fokot mérhetünk.

Romolhat az asztmások állapota

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzésében olvasható, hogy pénteken frontmentes, de fülledt, meleg időre van kilátás, ami elsősorban az időseket és a keringési rendszer problémáival élőket viselheti meg. Ingadozhat a vérnyomás, rosszullét, légszomj, illetve nehézlégzés jelentkezhet.

A záporok, zivatarok területén romolhat az asztmások állapota. Emellett fáradékonyság, dekoncentráltság is többeknél felléphet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos tájakon nagyon erős lesz, ezért ebben az időszakban mindenki gondoskodjunk bőre megfelelő védelméről – tanácsolják.