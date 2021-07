Augusztus 1-től lehetővé tesszük a harmadik oltás felvételét, de a második oltás után négy hónapot várni kell – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában.

A harmadik oltással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők.

Augusztus 1-jétől indul.

Négy hónappal a második adag beadása után lehet kérni, de az orvosok ettől eltérhetnek.

Azt a helyet kell felkeresni, ahol az első két adagot megkapták az emberek.

Oltási sorrend nincs, az idősek és fiatalok között nem lesz különbség.

Az orvos dönt arról, hogy melyik vakcinát adja be harmadikként.

A miniszterelnök a rádióinterjúban elmondta: arról megoszlanak a vélemények, hogy kell-e harmadik oltás, de félni nem kell tőle, ha pedig az emberek biztonságérzetét növeli, akkor megkapják. Azonban a második oltás után négy hónapot várni kell, ezt a háziorvos bírálhatja felül.

A kényszerítésnek nem vagyunk hívei, viszont hoztunk egy döntést: az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Tehát az egészségügyben csak az dolgozhat, aki beoltatja magát. Egyébként is számos kötelező oltást fel kell venniük, ez a lista most bővül

– mondta Orbán Viktor, majd az idősek oltásáról is beszélt. Mint monda, az idősek veszélyben vannak, a delta-variáns agresszív, durva, megtalálja azt, aki nincs beoltva. Aki nem vette fel az oltást, az nagyobb veszélyben van, mint a járvány alatt bármikor.

Minden idős embert, aki nem vette fel az oltást, személyesen fogunk felkeresni

– közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a 65 év felettiek 15 százaléka nem kért eddig oltást.

Orbán Viktor a fiatalok oltásáról, valamint a tanévkezdésről is beszélt, mint mondta, a 16–18 éves korosztály átoltottsága 45 százalékos, a 12–15 éves korosztályban 14 százalékos lehet az átoltottság. Szintén döntés született arról, hogy augusztus 30-án és augusztus 31-én, a tanévkezdés előtti napokban a 12–15 év közöttiek számára oltást szerveznek.

A tanévkezdés előtt, ha a szülők engedélyezik, minden gyermek megkaphatja az oltást

– jelentette be.

A miniszterelnök elmondta: az nyaraljon, aki mindkét oltását megkapta, ugyanis csak így biztonságos; a beutazásokat egyelőre nem korlátozza a kormány. A magyar védettségi igazolványról Orbán Viktor elmondta: most is van három olyan rendezvénykategória, ahol az igazolvány előírás, kötelező. Hozzátette: hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk, de ha Európában lesz negyedik hullám, akkor az ideér Magyarországra is, így nem zárható ki, hogy más országokhoz hasonlóan bővíthetik a védettségi igazolványra vonatkozó előírásokat.

A miniszterelnök a kínai Sinopharm-vakcináról elmondta, nagy bajt eredményez minden olyan vélemény, amely bizonytalanságot kelt – ez a járvány idején különösen ártalmas.

A legnagyobb veszélyt nem az a néhány eszement orvos jelenti, aki oltásellenes, mert a miniszterelnökök közt is van habókos. Az igazi baj abból adódik, ha a politikusok járványügyi tanácsokat kezdenek el adni

– fogalmazott.

Jogi huliganizmus, randalírozás

Orbán Viktort a melegellenes törvényről és az emiatt indult kötelezettségszegési eljárásról is kérdezték.

Jogi huliganizmus, randalírozás, ami zajlik; a bizottság álláspontját szégyenletesnek tartom. Mind a család, mind az oktatás nemzeti hatáskör. Az Európai Bizottság rá akar minket kényszeríteni, hogy beengedjük az LMBTQ-aktivistákat az iskolákba

– mondta, hozzátéve: a szülő feladata, hogy döntsön a gyermek neveléséről.

A gyerek szent dolog Magyarországon. A magyar ember olyan, hogy ha a gyerekkel történik valami, akkor az a gyomorban jelentkezik

– fűzte hozzá. A kormányfő szerint Brüsszel ránk akarja kényszeríteni az akaratát, ezért kell a kormánynak megvédeni a gyerekeket, hiszen a magyar szülők nem ezt akarják. Hozzátette: riasztó, amit a német iskolákban zajlik, csodálkozik azon, amit az interneten lát.

Arról, hogy miért nem ment el a témában tartott európai parlamenti vitára, azt mondta: azért, mert nem hívták. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglátása szerint nem jutott volna olyan szintre a vita, hogy ott lett volna a helye.

Ez a vita nem csak Magyarországot érinti, Olaszországban is hasonló helyzet van éppen, illetve korábban Litvániában is megtörtént már, akkor a litvánok meg tudták védeni magukat. Véres csata és vita lesz

– szögezte le a miniszterelnök. Megjegyezte, az Európai Unió két hónap haladékot kért, de szerinte meg fogják kapni a helyreállítási alapból a Magyarországnak szánt pénzt. Itt hozzáfűzte: a kormány arról is döntött, hogy a programokat, pályázatokat, amelyekkel helyreállítanák a gazdaságot, akkor is kiírják, ha nem kapják meg az EU-s pénzt.

Mint megírtuk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette: három lényeges területről egyeztettek a kormányülésen.

A harmadik oltás kérdéséről, amiről van tudományos és politikai vita, valamint gyártói szempontok.

A kötelező oltásról, amellyel kapcsolatban vizsgálják, hogy bizonyos helyeken a munkavégzés feltételévé tegyék-e az oltást.

A negyedik hullám súlyossága attól függ, hogy mennyien oltatják be magukat, ezért azt is vizsgálták, hogy a 60 év felettiek és a 12–16 év közöttiek körében növelni kell az átoltottságot.

A miniszter az Index kérdésére elmondta: jelenleg hétköznapokon 2–3 ezer ember foglal időpontot az oltásra, hétvégén ennél kevesebben. A kormány készül a negyedik hullámra, a delta-variáns miatt hatszor gyorsabban is terjedhet a vírus.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. július 16-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)