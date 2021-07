Vonat elé hajtott egy autó, a sorompó mentett meg egy teherkocsit

Jászkiséren egy sorompó nélküli vasúti átjáróban hajtott egy kocsi a sínekre, egyenesen az érkező vonat elé. Az autó vezetője súlyosan megsérült, mentőhelikoptert kellett hívni hozzá – adta hírül a BalesetInfó. A MÁVinform arról számolt be, hogy a Vámosgyörkről Szolnokra indult személyvonat volt a karambol részese.

Onnan mintegy 200 kilométerre, Simontornyán a tilos jelzés ellenére hajtott be a vasúti kereszteződésbe egy pótkocsis teherautó. Sofőrje csak akkor eszmélt fel, amikor a félkarú sorompó a platóra csukódott. Ez volt a szerencséje, ugyanis így nem hajtott rá a sínekre, ahol már közeledett a vonat, és ha a sorompó ily módon nem állítja meg, elkerülhetetlen lett volna ott is az ütközés.

Éppen a napokban ért véget a MÁV közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek célja, hogy csökkenjen a vasúti átjárókban történt balesetek száma. Ezeket szinte mindig a járművezetők figyelmetlensége és a KRESZ előírásainak megszegése okozza. Idén ráadásul növekedést mutat a statisztika: Magyarországon 2021 első félévében 36 útátjárós baleset történt, amely összesen hat halálos áldozatot követelt, nyolc súlyos, négy könnyű sérüléssel, míg tavaly ebben az időszakban csak 26 hasonló eseményt regisztrált a vasúttársaság.

Fotó: Balesetinfó

Edukációs kezdeményezésük egy hónap alatt közel kétmillió embert ért el digitális felületeken keresztül. Az Ütközéspont weboldalára több mint százhúszezer látogató érkezett, ahol összesen mintegy 1200 órát töltöttek. Az online felületen több mint tizenötezren indítottak játékot, és 9500 esetben sikeresen be is fejezték a küldetést, ami abból állt, hogy a résztvevők rendőrtisztet megszemélyesítve kereshették meg a különböző nyomokat, és szemtanúk vallomása alapján rekonstruálhatták a történteket. A MÁV reményei szerint ez is segíthet abban, hogy a vezetők jobban odafigyeljenek a vasúti átjárókban.

A vasúttársaság szerint ugyanis a legtöbb szerencsétlenséget az okozza, hogy a vezetők csúcsforgalomban bent ragadnak a kereszteződésben, ahol életveszélyes megállni, mert arra gondolnak, hogy úgyis átérnek még rajta. Sokan még a záródó sorompórudakat látva is megállás rágyorsítanak, sőt néhányan még a lezáródott félsorompót is megkerülik. A statisztikák szerint évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok.