A szakszervezeti elnök szerint aki tud, menekül a pedagógusi pályáról

Szabó Zsuzsa úgy véli, továbbra is aggasztó a tanárok helyzete Magyarországon. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan hatezer tanár éri el a nyugdíjkorhatárt, a belépő fiatal kollégák száma pedig alig éri el a 2200-at. Szerinte szeptemberben nyilvánvalóvá válik, mekkora a baj, nem számít, mit mond Maruzsa Zoltán.

Tudható, hogy hamarosan mintegy hatezer kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt. Ha idevesszük a nők kedvezményes nyugdíjlehetőségét is, még magasabb lehet a rendszerből kikerülő pedagógusok száma. Miközben az újonnan belépő, fiatal tanárok száma alacsony, alig 2000-2200-an vannak

– mondta Szabó Zsuzsa a Népszavának.

Ez az alacsony szám nem is meglepő, hiszen a pályakezdő tanárok fizetése csupán arra elég, hogy az albérletüket ki tudják fizetni belőle.

Nekik nettó 150 ezer forint körüli a fizetésük, ami nagyjából arra elég, hogy az albérletét kifizesse. Majd sokan közülük is rájönnek, hogy máshol többet kereshetnek, és korán elhagyják a pályát. Aki tud, menekül

– tette hozzá.

Véleménye szerint az alacsony fizetés miatt vállalják be a pedagógusok a nyári táboroztatásokat is, dacára annak, hogy itt csupán 700-800 forintos órabérre számíthatnak – amit nem is pénz formájában, hanem élelmiszer-utalványban kapnak meg.

Szabó Zsuzsa ismét a nyilvánossághoz fordul segítségért, a tanárhiány ugyanis égető probléma, van tudománya olyan budapesti iskoláról, ahol tizenkét betöltetlen helyre mindössze két tanító jelentkezett. Mindemellett ott van a szomorú tény is, hogy ha egy öt éve dolgozó tanítónő kitart a pályája mellett, miközben gyermeket nevel, kénytelen a létminimum alatt élni.