Időjárás: ma minden félelmünk valóra válik, kiadták a figyelmeztetést

Az OMSZ zivatarokra, széllökésekre és jégesőre is figyelmeztet. Meglepetésként ennek ellenére is marad a fullasztó fülledtség.

Ha nincs ma halasztást nem tűrő házon kívüli tevékenysége, érdemes visszabújni az ágyba – főként, ha az éjszakai zuhé okozta hangzavar megzavarta az álmát.

Az éjjeli vihar nem volt elég, az északkeleti országrész kivételével több helyütt várható zápor, zivatar, a felhők pedig nagy mennyiségű csapadékot hoznak. Ha pedig ez nem lenne már éppen elég gyászos, felhőszakadással, viharos széllel és jégesővel is számolnunk kell. Főként nyugaton lesz erős az északi-északkeleti szél, de máshol is meglehet, hogy lefújja a hajunkat.

Hajnalban 15 és 22 fok közötti hőmérsékletet, a délutáni órákra pedig 23-33 fokos maximumot jósol az Időkép. Frontérzet nem várható, viszont a fülledt, meleg idő többeket megviselhet, elsősorban az időseknek és a keringési rendszer megbetegedéseivel élőknek kell ma kímélniük magukat. Felmerülhet nehézlégzés, légszomj és rosszullét, valamint a vérnyomás is ingadozhat. Számolni kell fáradékonysággal, dekoncentráltsággal és ingerlékenységgel is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is figyelmeztetést adott ki az országra szombat éjfélig. E szerint főként északon és nyugaton, napközben másutt is több helyen valószínű zivatar, elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt 25-30, sőt, akár 50 millimétert meghaladó csapadék), kisméretű jég, és viharos (60-70 kilométer per órás) széllökés kíséretében. Nagy mennyiségű eső A Nyugat-Dunántúlon területi átlagban 24 óra alatt 25-45 milliméter eső hullhat. Amúgy hőség lesz, a Tiszántúlon a napi középhőmérséklet 25 fok fölött alakul.

Felhőszakadás miatt az OMSZ az egész országra figyelmeztetéseket adott ki. Ezek között Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a helyeken az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternél is több csapadék hullhat. A nap folyamán várható sok eső veszélye miatt is adtak ki másodfokú figyelmeztetéseket Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére. Somogy és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés. Emellett zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A szerencsésebb napsütést remélő északkeleti tájakon 11 és 16 óra között kifejezetten erős lesz az UV-sugárzás, így feltétlenül ügyeljenek a bőr védelmére és a bőséges folyadékbevitelre. Az utakon sem árt fokozottan vigyázni, hiszen az esőzések csúszóssá teszik a betont, csökkenhet a látótávolság és a menetstabilitás is romolhat az erős szél miatt.

Ami a Balatont illeti, szombatra virradó éjszaka kiadós csapadékkal érkező záporok, zivatarok érik el a tó térségét, de újabb záporok, zivatarok napközben is kialakulhatnak. Élénk lesz az északi-északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul.