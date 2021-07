Kálmán Olga: Nem mérgezzük tovább a lelkeket

Újságíróként arra törekedett, hogy beszélgetés alakuljon ki az interjúalanyával, politikusként csak az a szokatlan számára, hogy más teszi fel a nyitó kérdést – mondta el Kálmán Olga, akivel a 168 Óra készített interjút.

Egy percig sem volt kérdés számára, hogy a DK-hoz csatlakozzon. Ahogy fogalmazott,

a főpolgármesteri választáson is a DK ajánlásával indultam, utána fogalmazódtak meg bennem a politikusi ambíciók. Nem is merült fel más párt.

Ami a miniszterelnököt illeti, Kálmán Olga szerint

a pálfordulás enyhe kifejezés arra, ami Orbán Viktorral a rendszerváltás óta történt. Politikusnak indult, azóta inkább keresztapa lett.

Kálmán abban látja az Orbán-kormány legnagyobb bűnét, hogy megmérgezte a társadalmat, hazugságpropagandával és agymosással. Véleménye szerint azonban a folyamat visszafordítható. A módszer pedig az, hogy

nem kell hazudni.

Az elszámoltatás programjáról elmondta,

ez nem bosszúvágyból, politikai revansból fog megtörténni, hanem mert lopni bűn. A közpénzekkel jelenleg nem éppen gondos gazdaként bánnak. A jog ismeri a hűtlen kezelést a civil életben is.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy a Jobbik megszavazta a pedofiltörvényt, úgy reagált, hogy

Fidesz egy aljas csapdahelyzetet állított fel. Ki ne értene egyet azzal, hogy azokat a bűnözőket, akik ártatlan és védtelen gyermekek lelkét teszik tönkre egy életre, nagyon szigorúan meg kell büntetni? Csak közben a Fidesz jóvoltából ez egy homofób törvény lett. Nyilván nagy volt a dilemma a Jobbik részéről, nyilvánosan ki is jelentették, hogy a pedofilok minél szigorúbb büntetésére igent mondanak, viszont a kormányváltás után ezt a törvényt meg kell semmisíteni.

Kálmán Olga még 2018-ban a Partizánban Gulyás Mártonnak azt nyilatkozta, hogy a Fidesz azért sikeresebb, mint a mostani ellenzék, mert már ellenzékből is jobban tudták tematizálni a közéletet. Ezt most is így látja, de úgy gondolja, hogy nekik nem ezt az utat kell követniük. Ahogy fogalmazott,